Los Mascarones de Arroyomolinos de la Vera, en la provincia de Cáceres: "Cualquiera puede dejar de ser quien es y formar parte del misterio"

El municipio de Arroyomolinos de la Vera volverá a disfrutar de Los Macarones como parte de su celebración de carnaval. Aunque no se conoce su origen, se trata de un "carnaval atípico", donde la festividad gira en torno a la diversión. Antiguamente, se recorrían las casas del pueblo, abiertas por aquel entonces, gastando bromas a los vecinos, tales como echar sal a la lumbre o pegar patas al puchero.

Este tipo de ideas, por supuesto, no agradaban a quienes las sufrían y desencadenaban múltiples disputas al día siguiente de la celebración. Es por ello que quienes participaban en la celebración comenzaron a vestirse con atuendos que cubrieran sus rostros y así evitar ser identificados.

Afortunadamente, con el paso de los años las cosas han cambiado, y los vecinos ya tienen formas para mantener sus casas cerradas. Ahora la fiesta se centra en gastar bromas, dar sustos a los viandantes y pedir por las casas alimentos relacionados con la matanza, tales como chorizos, quesos o botellas de vino.

Todo lo recaudado se lleva a la nave multiusos de la localidad, donde al finalizar el día, visitantes y vecinos se reúnen con los participantes de la fiesta para compartir el delicioso botín. Además, otra novedad que ha incorporado son las antorchas, con las que Los Mascarones iluminan las calles a su paso, ya que el resto del pueblo queda completamente a oscuras.

La lucha por mantener una tradición

La tradición siempre se ha mantenido viva a lo largo de los años, transmitiéndose de generación en generación, pero desde hace cuatro años un grupo vecinal lucha especialmente por su continuidad.

José María Campos, portavoz de la comitiva organizadora, ha explicado este miércoles en la presentación de la festividad, que en esta celebración cada uno viste "con lo que tenga por casa". Trapos viejos y algo que cubra muy bien la cara son las únicas prendas que se necesitan. Además, ha indicado que es muy importante llevar un cinturón de campanillo atado a la espalda, lo que representa a Arroyomolinos de la Vera como "pueblo ganadero y agrícola".

Cinturón de campanillo. / Sofía Pérez Ramiro

En la presentación le ha acompañado Javier Prieto, diputado de Formación y Asistencia a Entidades Locales. Él ha ubicado a la fiesta de Los Mascarones como ejemplo "lo colectivo y la participación social permiten que los pueblos sigan vivos". Además, ha expresado la necesidad de que las instituciones apoyen este tipo de celebraciones.

Desde la Diputación de Cáceres este año han contribuido con la financiación del cartel de Los Mascarones. Pero durante la presentación han transmitido a sus organizadores que estarán dispuestos a ofrecerles su ayuda ante futuras inversiones que puedan necesitar.

La celebración tendrá lugar el próximo sábado, 14 de febrero, donde todos podrán volver a disfrutar de una fiesta en la que "cualquiera puede dejar de ser quien es y formar parte del misterio".