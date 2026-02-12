Roma sigue viva en Cáceres: monumentos que desafiaron al tiempo y al agua

El templo romano de Augustóbriga, conocido popularmente como Los Mármoles y ubicado actualmente en Bohonal de Ibor, es uno de los ejemplos más singulares del patrimonio histórico de la provincia de Cáceres. Su historia, marcada por traslados, desmontajes y reconstrucciones, no es un caso aislado dentro del legado monumental extremeño, donde varios enclaves han tenido que adaptarse al paso del tiempo y a la transformación del territorio.

Monumentos con una historia similar en Cáceres

El caso de Augustóbriga guarda paralelismos con otros monumentos de la provincia que también se vieron afectados por grandes infraestructuras hidráulicas. Uno de los ejemplos más conocidos es la antigua Talavera la Vieja, cuyos restos romanos y medievales quedaron sumergidos bajo las aguas del embalse de Valdecañas, al igual que ocurrió con la ciudad original de Augustóbriga.

Templo romano de Augustóbriga. / Cedida a El Periódico

También el puente romano de Alconétar, hoy parcialmente visible, fue desmontado y reconstruido en parte para evitar su desaparición tras la construcción del embalse de Alcántara. Estos casos comparten una misma problemática: la necesidad de elegir entre el desarrollo y la conservación del patrimonio histórico.

Técnicas empleadas en la reconstrucción del pórtico

La reconstrucción del pórtico de Augustóbriga se llevó a cabo mediante técnicas de anastilosis, un método arqueológico que consiste en volver a levantar un monumento utilizando, en la medida de lo posible, sus piezas originales. Cada bloque fue numerado, documentado y recolocado siguiendo estudios previos sobre su disposición original.

Este proceso permitió conservar la autenticidad del conjunto, aunque implicó varias fases debido a los sucesivos traslados, primero a Peraleda de la Mata y posteriormente a su ubicación actual junto al embalse.

Influencia de la cultura romana en su arquitectura

El templo refleja de forma clara la influencia de la arquitectura romana imperial, tanto en el uso de columnas como en la monumentalidad del espacio público. Se trata de un pórtico de curia, un edificio vinculado al gobierno municipal de la ciudad romana, lo que evidencia la importancia administrativa de Augustóbriga dentro del territorio.

Además, incorpora elementos poco habituales en templos clásicos occidentales, como el arco que sustituye al tímpano del frontón, una solución arquitectónica de origen oriental. Este rasgo demuestra el contacto constante de la ciudad con otras zonas del Imperio romano, especialmente del Mediterráneo oriental.

Visitas y actividades en torno al templo

En la actualidad, el templo de Augustóbriga puede visitarse de forma libre y gratuita. Asociaciones culturales y colectivos locales organizan ocasionalmente visitas guiadas, rutas interpretativas y actividades divulgativas para dar a conocer su historia y su valor arqueológico.

Estas iniciativas suelen vincularse a recorridos por el entorno del embalse de Valdecañas y al patrimonio romano del Campo Arañuelo, ofreciendo una experiencia que combina naturaleza e historia.

Evolución de la percepción pública del monumento

Durante décadas, el templo fue interpretado erróneamente como una construcción árabe o medieval, alimentando leyendas populares sobre su origen. No fue hasta bien entrado el siglo XX cuando los estudios arqueológicos confirmaron su carácter romano y su singularidad como único pórtico de curia conservado íntegramente en el mundo.

Hoy, aunque sigue siendo uno de los monumentos menos conocidos de la provincia, la percepción pública ha cambiado. Colectivos ciudadanos reclaman una mayor visibilidad y mejor acceso, conscientes de que Augustóbriga representa una pieza clave para comprender la presencia romana en Extremadura y la compleja relación entre patrimonio, territorio y memoria histórica.