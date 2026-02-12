Miguel Ángel Morales, tras el socavón entre Logrosán y Berzocana: "Buscaremos fondos para reparar la carretera"

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, cuenta que disponen de la posibilidad de solicitar fondos al Gobierno central para la reparación del socavón que se ha producido en la noche de este jueves en la carretera CC-248 (entre Logrosán y Berzocana) porque la provincia fue declarada como zona catastrófica por el tren de borrascas y los temporales que la han azotado en las últimas semanas. Aún así, señala que también utilizarán fondos propios para que la actuación se pueda acometer a la mayor brevedad posible, aunque es consciente de que costará bastante tiempo.

"Lo más importante es que no ha habido que lamentar daños personales graves. La imagen que deja es horrible", señala. Una mujer de mediana edad ha caído con su vehículo cuando acudía a su puesto de trabajo en Logrosán, pero ha resultado ilesa por el incidente y, posteriormente, ha sufrido una crisis de ansiedad por la que ha sido trasladada por familiares al centro de salud de Berzocana.

Pese a que todavía se desconocen las causas que han provocado el socavón, podría deberse a que el terreno sobre el que estaba la carretera (que tiene muchos años y que en 2020 fue sometida a una rehabilitación del firme) fuese de una tierra que no tuviese la suficiente resistencia. Al caer tanta agua, podría haberse filtrado y provocar el deslizamiento de un talud, que ha arrastrado hasta 30 metros de vía.

"Los técnicos llevan toda la mañana en la zona y están evaluando lo ocurrido. Deberán redactar un informe y, a partir de ahí, comenzaremos a trabajar en la reparación. También se van a estudiar otras zonas de la misma carretera para conocer el estado en que se encuentra la zona sobre la que está asentada", explica el presidente.

El accidente se ha producido exactamente en el punto kilómetrico 7,500 y solo un vehículo se ha visto afectado. El firme de la carretera fue reparado hace apenas unos años tras una inversión cercana a los 800.000 euros por parte de la institución provincial. El principal objetivo era restablecer los lazos entre municipios y el flujo económico y de servicios entre poblaciones, además de ofrecer a los turistas mejores accesos a recursos naturales y turísticos de la zona, aunque lo cierto es que es una vía poco transitada por lo sinuoso de su trazado.