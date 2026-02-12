1.500 kilos de patatera y homenaje a Chuflas en la Pedida de la Patatera de Malpartida de Cáceres

El próximo martes, 17 de febrero, el municipio cacereño de Malpartida de Cáceresvolverá a celebrar la que ya es una de las fiestas más importantes de su programa carnavalero. La Pedida de la Patatera, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, recoge a más de 10.000 personas cada año.

La previa de la celebración tendrá lugar el lunes con la Gala de la Patatera, donde se entregan los dos premios centrales de la festividad. En esta ocasión se hace un homenaje a Juan Manuel Galán, conocido popularmente con el nombre de Chufla, a quien se otorga el título de Patatera Popular. Él falleció el pasado marzo de 2025, y ahora se le concede este galardón por su contribución a consolidar las raíces locales.

Junto a él también será premiado Víctor Corchado, regente del restaurante Borona Bistró en Cáceres. A él se le entrega el título de Patatera de Honor como figura reconocida de la gastronomía extremeña.

Víctor Corchado, premiado con el título de Patatera de Honor y Chufla como Patatera Popular. / Cedida a El Periódico

El día grande de la fiesta llegará el martes, con la celebración de la Pedida de la Patatera.

Las doce de la mañana ha sido la hora marcada para el encuentro popular en la Plaza Mayor. El alcalde será quien dé el pistoletazo de salida a la celebración con el habitual pregón desde el ayuntamiento en torno a las 12:30 horas. Se dará comienzo entonces al tradicional pasacalle en el que los vecinos ataviados con las ropas típicas de la época, recorren las calles del pueblo hasta en los arcos de Santa Ana. En la caminata también estarán presentes los carros típicos de la fiesta, y la música, a cargo de charangas locales.

La celebración continuará con uno de los elementos más esperados, la degustación del alimento que da nombre a la fiesta. Como cada año, se repartirán alrededor de 2.500 raciones de patatera con pan.

Aunque desde el ayuntamiento se pone a disposición de los asistentes un total de 500 kilos de patatera, con la aportada por los propios vecinos desde sus carros, se prevé que se consuman unos 1.500 kilos de patatera. La fiesta se prolongará hasta altas horas de la madrugada, con la celebración de diversos conciertos.

La seguridad como prioridad

"El éxito de una fiesta no es simplemente que vaya mucha gente", sino que quien vaya disfrute con unos estándares de calidad, ha declarado Óscar Mateo, director general de la Junta de Extremadura. Además, ha señalado a esta fiesta como ejemplo de sus palabras, explicando el amplio dispositivo de seguridad que se organiza cada año. 115 miembros, entre seguridad pública, guardia civil, policía local, seguridad privada y dispositivos sanitarios velarán por la tranquilidad y protección de los asistentes.

Alfredo Aquilera, alcalde de Malpartida de Cáceres, ha indicado además que para ellos es una prioridad garantizar que "quien vaya a la fiesta tenga forma de vover". De esta manera, se autoriza la entrada a taxistas tanto de Cáceres como de los municipios cercanos para recoger a los asistentes que lo necesiten.

"La vida es bastante dura como para no disfrutar de esta fiesta", ha concluido el alcalde. Anima a malpartideños y visitantes a disfrutar de esta celebración en la que "todo el mundo es bienvenido y solo se necesitan ganas de pasárselo bien".