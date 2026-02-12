'En mi pueblo emprendí': el ejemplo de los 10 de Cáceres

Atraer a emprendedores mediante apoyo. La Diputación de Cáceres ha presentado este jueves un proyecto ambicioso, 'En mi pueblo emprendí', con el que busca impulsar el desarrollo económico y social en la provincia de Cáceres. Fue en el CEI Presidenta Charo Cordero donde Esther Gutiérrez, vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura, acompañada de varios alcaldes, explicó en qué consiste.

"De alguna manera, lo que estamos tratando con este proyecto es de definir y de construir un modelo de emprendimiento en el medio rural, un modelo de emprendimiento diferente, cercano, personalizado, adaptado a las variedades de nuestro territorio, con un objetivo prioritario que es crear un mecanismo estructurado, ordenado y que se pueda también replicar en otras localidades y en otros territorios de nuestra provincia de Cáceres", explicó. Esto va a permitir "organizar de una forma estratégica el emprendimiento desde un marco común y, sobre todo, coherente".

10 localidades de apoyo

Su duración va a ser de un año, con un presupuesto de 250.000 euros. 'En mi pueblo emprendí' se apoya en 10 localidades repartidas por toda la provincia, aunque está abierta a todas y cada una de las existentes. Son: Valencia de Alcántara, Arroyo de la Luz, Riolobos, Moraleja, Pinofranqueado, Hervás, Jarandilla de la Vera, Navalmoral de la Mata, Logrosán y Miajadas.

"Nosotros, como Administración y las distintas entidades que estamos trabajando en esta línea, necesitamos estar coordinados y, sobre todo, tener herramientas sólidas, potentes, que nos permitan llegar a conseguir este objetivo común y, sobre todo, herramientas que garanticen ese acompañamiento a las personas que quieran realizar este tipo de emprendimiento".

Este proyecto es distinto a los otros ya presentados. "Muchas veces ponemos en marcha programas que son incoherentes y que no hablamos unos con otros", señaló Gutiérrez. Sin embargo, esta vez es diferente.

Activar y agitar el territorio

"En primer lugar, vamos a definir el mecanismo de binomización territorial. Esto nos va a permitir activar oportunidades y conectar los recursos locales, ya que no solo consiste en formar, sino en activar el territorio, y eso para nosotros es muy importante", explicó.

Esther Gutiérrez. / Pablo Parra

"En segundo lugar, podemos hablar de la puesta en marcha de talleres de entrenamiento de la creatividad y generación de ideas, utilizando metodologías innovadoras, como el design thinking, adaptadas al contexto de nuestros pueblos, al contexto rural, y los talleres que se van a desarrollar en cada uno de los municipios, planificando tantas sesiones como vayan siendo necesarias. O sea, que estos son modelos flexibles y que nos vamos a adaptar a lo que se nos pide y a las necesidades que vayamos detectando en función de la demanda y de la participación".

La idea es crear un banco de oportunidades de emprendimiento, junto a la creación de una "ventanilla única provincial que consiste en integrar toda la estructura de la diputación que va a permitir a cualquier persona que quiera emprender en el ámbito rural acceder de una manera clara, sencilla y estructurada al mecanismo de apoyo provincial que vamos a poner en marcha, conectar todas las políticas, todas las medidas que se están llevando a cabo".

Asesoramiento

"Queremos que emprender en cualquier pueblo de la provincia de Cárdenas no sea una decisión individual arriesgada, sino que sea una decisión acompañada y que se sientan asesorados". Es importante recalcar que no son unas ayudas económicas directas, sino "un sistema de acompañamiento, de detección, de agitación del medio rural de cara a que una persona no emprenda de una forma aislada, individual, sola", incidió la vicepresidenta.

En mi pueblo emprendí. / Pablo Parra

El proyecto piloto ha comenzado este mismo jueves, y ya se conocen las fechas de algunas de las sesiones de inicio, como la de Pinofranqueado del 20 de febrero, la de Riolobos del 23 del mismo mes, o la de Logrosán del día 25. "El resto de municipios se van a ir incorporando dependiendo de las agendas y de forma coordinada con la disponibilidad también de los mismos".

"Nosotros no queremos cerrar la puerta a nadie, al contrario, sabemos que el futuro de nuestra tierra pasa por abrir las puertas, por acoger a personas que nos pueden hacer crecer y que nosotros podemos hacerles crecer allí y que tengan una vida mejor", finalizó.

El mundo rural como oportunidad

Como alcalde tomó la palabra José Pedro Rodríguez, edil de la localidad de Riolobos, que afirmó que "nosotros desde las instituciones tenemos que ser los que les hagamos a nuestra gente darse cuenta de que aquí hay un futuro que se puede emprender y que hay otros modos de vida más allá de los que estamos trabajando".

José Pedro Rodríguez, alcalde de Riolobos. / Pablo Parra

En este sentido, añadió que "esta herramienta va a servir mucho para cambiar la dirección de ese sesgo de me voy a una ciudad porque ahí tengo todas las facilidades y ahí es donde voy a poder hacer o desarrollar mi futuro". Garantizar ese seguro en el mundo rural, para luchar contra la despoblación y obtener en el emprendimiento una respuesta que se asiente en la provincia de Cáceres.