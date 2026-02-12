Verónica Cisnero, nueva secretaria de Organización de Una Extremadura Digna en Arroyo de la Luz

Verónica Cisnero ha sido elegida como nueva secretaria de Organización de Una Extremadura Digna (UED) en Arroyo de la Luz.

Un paso que "refuerza y complementa la labor de coordinación que desempeña Antonio Sánchez en la localidad", ha afirmado la agrupación. Con esta designación, además, la UED culmina su proceso de renovación interna, iniciando una nueva etapa centrada en el trabajo cercano a la ciudadanía arroyana y en la preparación del proyecto político de cara a las elecciones municipales de 2027.

Verónica Cisnero formó parte de la candidatura de UED-SYT por la provincia de Cáceres en las pasadas elecciones autonómicas del 21 de diciembre de 2025, donde ocupó el número 6 de la lista, demostrando su implicación y compromiso con el proyecto político y social de UED para Arroyo de la luz y Extremadura.

Firme defensa

Su trayectoria destaca por una "firme" defensa de la igualdad entre hombres y mujeres, los derechos humanos y sociales, así como por su cercanía y trabajo constante junto a las mujeres del municipio, con quienes mantiene un compromiso directo para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria, señala la organización.

"Queremos que la ciudadanía arroyana tenga un peso real en las decisiones que afectan a su pueblo, acercando la política a la gente, fomentando la participación y trabajando desde la escucha activa para dar respuestas reales a sus necesidades", ha declarado Cisneros.

Asimismo, desde UED han reafirmado su apuesta por "una política útil, transparente y participativa, basada en el contacto directo con la calle y el compromiso firme con el bienestar de Arroyo de la Luz".