Arroyo de la Luz vuelve a rendirse al plato estrella de Extremadura: las coles con buche

La localidad de Arroyo de la Luz se convertirá durante todo el fin de semana en un punto de encuentro para vecinos y visitantes atraídos por una tradición culinaria que ha traspasado fronteras. El alcalde, Carlos Caro, junto al presidente de Tagus, José Flores, ha presentado una edición que volverá a combinar gastronomía, cultura y turismo, donde las coles con buche serán las protagonistas en la XXII edición de la Fiesta Gastronómica, reconocida como Fiesta de Interés Turístico de Extremadura.

La celebración dará comienzo el día 28, desde primera hora con un pasacalle de gigantes y cabezudos, también habrá talleres infantiles en la plaza de la Constitución, un show cooking a cargo de la chef Justi Díaz y una cata de vinos de las Bodegas Vachán por la tarde se celebrará el Festival Nacional de Folclore.

Morcillas boferas

El momento más esperado llegará el 1 de marzo, cuando tendrá lugar la degustación popular de las coles con buche. Para la ocasión se prepararán más de 1.350 kilos de coles procedentes de las huertas arroyanas, acompañadas de 320 kilos de buche, 180 kilos de tocino, 215 kilos de pizpierno, 125 kilos de chorizos y 115 kilos de morcillas boferas, ingredientes que darán forma a miles de raciones del plato tradicional arroyano.

Desde que se puso en marcha esta fiesta, se han servido ya más de 26.000 raciones, convirtiéndose en un auténtico escaparate de la cocina popular de Arroyo de la Luz. El evento va más allá de lo gastronómico. El programa incluye actividades culturales, rutas turísticas, música y propuestas para todos los públicos, con el objetivo de ofrecer una experiencia completa durante todo el fin de semana.

Ganador del concurso, José Salado / Ayuntamiento de Arroyo de la Luz

Las Coles con Buche no solo representan una receta tradicional, sino también una seña de identidad para el municipio. Con esta celebración, Arroyo de la Luz apuesta por mantener vivas sus costumbres y por atraer a cientos de visitantes que cada año se acercan para disfrutar de su sabor y de su ambiente festivo.