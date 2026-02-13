El colegio Armando Barbosa, en el municipio cacereño de Cabezuela del Valle, busca solución definitiva a sus problemas estructurales

Un año después de su inauguración en 2008, el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Armando Barbosa, en el municipio cacereño de Cabezuela del Valle, registró sus primeras incidencias. Problemas de calefacción, debido al mal funcionamiento de la caldera a los que en 2010 se sumaron múltiples goteras en dos aulas. A ellas les sucedieron otras filtraciones posteriores y humedades. Además, en 2018 comenzaron a registrarse problemas en las cubiertas, los baños y la instalación eléctrica.

A pesar de que se pusieron en marcha distintas actuaciones y reparaciones para solucionar las problemáticas, los problemas persisten en la actualidad. Además, la situación se ha agravado durante los últimos días, debido a la sucesión de temporales que han afectado a la región, especialmente a la zona norte de la provincia de Cáceres.

En busca de la solución definitiva

Este viernes, la Consejería de Educación se reúne con la presidenta del CEIP Armando Barbosa y María Luisa Yusta, alcaldesa de Cabezuela del Valle. Por parte de la Consejería, han estado presentes Eugenio Pozo, secretario general; María del Pilar Pérez, secretaria general de Educación y FP; Felipe Fernández, delegado provincial de Educación de Cáceres y representantes del servicio de obras de la Consejería de Educación.

Como medida resolutiva, desde la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional se comprometen a encargar un estudio de patologías que determine con exactitud los problemas de la cubierta. Además, los técnicos revisarán el sistema de calefacción para poder solventar los problemas que plantea actualmente.

Desde el equipo del AMPA del CEIP Armando Barbosa expresan que han salido "muy satisfechos" tras la reunión. Su objetivo es elaborar un proyecto y adquirir el compromiso de ejecutar las obras necesarias. Algo que sin duda alguna se pondrá en marcha a través del estudio planteado por la Consejería.

El ayuntamiento local, junto al AMPA, ha indicado que seguirán trabajando con firmeza para que este compromiso se materialice.