Las lluvias mantienen afectadas este viernes trece carreteras de la provincia de Cáceres

Así, según los datos facilitados por la Guardia Civil la A-5 presenta un socavón con corte de carril derecho entre los kilómetros 242 al 243, sentido Badajoz, entre Torrecillas de la Tiesa y Trujillo. También está cortada la A-66, sentido Sevilla a la altura de Baños de Montemayor, entre los kilómetros 427 y 436, por un desprendimiento de un talud en el kilómetro 429, y se ha habilitado un desvío por la N-630, debidamente señalizado.

La CC-232 en El Torno hay un carril cortado por desprendimiento de roca y arena; mientras que la EX-208, de Plasencia a Zorita, en el kilómetro 25 está cortada por desprendimientos y la circulación se realiza por la zona de aparcamientos que se encuentra al lado del punto de corte.

La CC-436 (Alía-Castilblanco) está cerrada por un socavón en la provincia de Badajoz y está señalizado el acceso de la EX-102 con CC-436; mientras que la CC 428 de Berzocana a Logrosán, en el km 7,5 está cortada por desprendimientos.

Asimismo, la CC-240, desde la EX-213 a Jaraíz de la Vera por Pasarón de la Vera está cortada totalmente para realizar labores de limpieza y acondicionamiento por desprendimiento, y está señalizado por personal mantenimiento de la vía.

También está cortada la EX 102 (km 44) por la caída de un árbol caído entre Logrosán y Berzocana con desvíos alternativos por la localidad. La CC 108 tiene un carril cortado en el kilómetro 5, entre Cilleros y Hoyos, por desprendimientos y la EX 302, en el kilómetro 54, Alburquerque a Brozas, también hay desprendimientos que afectan a u carril.

Igualmente, continúan cortadas desde hace varios días la CC-146 (EX-117 a límite Portugal por Zarza la Mayor por anegamiento de vía debido al desbordamiento del río Erjas. Tampoco se puede acceder al Pico Villuercas (CC-437) por nieve en la calzada, y continúa cortado el camino rural a la urbanización Cuartos de Baño, en término municipal de Cáceres, por desbordamiento del río Salor.