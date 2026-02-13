Temporal
Las lluvias mantienen afectadas este viernes trece carreteras de la provincia de Cáceres
La provincia de Cáceres tiene un total de 13 carreteras afectadas este viernes por las últimas lluvias y permanecen cortadas en su totalidad o sufren restricción en la circulación en algunos de sus carriles
Así, según los datos facilitados por la Guardia Civil la A-5 presenta un socavón con corte de carril derecho entre los kilómetros 242 al 243, sentido Badajoz, entre Torrecillas de la Tiesa y Trujillo. También está cortada la A-66, sentido Sevilla a la altura de Baños de Montemayor, entre los kilómetros 427 y 436, por un desprendimiento de un talud en el kilómetro 429, y se ha habilitado un desvío por la N-630, debidamente señalizado.
La CC-232 en El Torno hay un carril cortado por desprendimiento de roca y arena; mientras que la EX-208, de Plasencia a Zorita, en el kilómetro 25 está cortada por desprendimientos y la circulación se realiza por la zona de aparcamientos que se encuentra al lado del punto de corte.
La CC-436 (Alía-Castilblanco) está cerrada por un socavón en la provincia de Badajoz y está señalizado el acceso de la EX-102 con CC-436; mientras que la CC 428 de Berzocana a Logrosán, en el km 7,5 está cortada por desprendimientos.
Asimismo, la CC-240, desde la EX-213 a Jaraíz de la Vera por Pasarón de la Vera está cortada totalmente para realizar labores de limpieza y acondicionamiento por desprendimiento, y está señalizado por personal mantenimiento de la vía.
También está cortada la EX 102 (km 44) por la caída de un árbol caído entre Logrosán y Berzocana con desvíos alternativos por la localidad. La CC 108 tiene un carril cortado en el kilómetro 5, entre Cilleros y Hoyos, por desprendimientos y la EX 302, en el kilómetro 54, Alburquerque a Brozas, también hay desprendimientos que afectan a u carril.
Igualmente, continúan cortadas desde hace varios días la CC-146 (EX-117 a límite Portugal por Zarza la Mayor por anegamiento de vía debido al desbordamiento del río Erjas. Tampoco se puede acceder al Pico Villuercas (CC-437) por nieve en la calzada, y continúa cortado el camino rural a la urbanización Cuartos de Baño, en término municipal de Cáceres, por desbordamiento del río Salor.
