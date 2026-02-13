Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

María Cancho Bravo, Cofrade del Año 2025 en Trujillo

La Junta de Cofradías y Hermandades Penitenciales reconoce su entrega y compromiso con la Semana Santa

María Cancho Bravo

María Cancho Bravo / CEDIDA

Alejandro Cancho

Trujillo

La Junta de Cofradías y Hermandades Penitenciales ha hecho público el fallo del jurado designado para otorgar el Premio Cofrade del Año 2025, un reconocimiento que distingue cada año la trayectoria, dedicación y compromiso de personas vinculadas activamente a la vida cofrade.

Tras las deliberaciones pertinentes y el análisis de las distintas propuestas presentadas, el jurado ha acordado conceder el galardón a María Cancho Bravo, destacando su entrega constante y su idoneidad entre todas las candidaturas.

Este premio pone en valor no solo su implicación en el ámbito cofrade, sino también su ejemplo de fe, compromiso y servicio a la comunidad, convirtiéndose en referente dentro del mundo de las hermandades penitenciales.

Desde la Junta de Cofradías han trasladado su enhorabuena a la galardonada y su agradecimiento por la labor que viene desarrollando, subrayando que reconocimientos como este ayudan a visibilizar el trabajo silencioso y constante que sostiene la tradición y el espíritu de la Semana Santa.

La proclamación de María Cancho como Cofrade del Año 2025 supone, así, un merecido homenaje a una trayectoria marcada por la dedicación y el amor a sus hermandades.

