María Cancho Bravo, Cofrade del Año 2025 en Trujillo
La Junta de Cofradías y Hermandades Penitenciales reconoce su entrega y compromiso con la Semana Santa
Trujillo
La Junta de Cofradías y Hermandades Penitenciales ha hecho público el fallo del jurado designado para otorgar el Premio Cofrade del Año 2025, un reconocimiento que distingue cada año la trayectoria, dedicación y compromiso de personas vinculadas activamente a la vida cofrade.
Tras las deliberaciones pertinentes y el análisis de las distintas propuestas presentadas, el jurado ha acordado conceder el galardón a María Cancho Bravo, destacando su entrega constante y su idoneidad entre todas las candidaturas.
Este premio pone en valor no solo su implicación en el ámbito cofrade, sino también su ejemplo de fe, compromiso y servicio a la comunidad, convirtiéndose en referente dentro del mundo de las hermandades penitenciales.
Desde la Junta de Cofradías han trasladado su enhorabuena a la galardonada y su agradecimiento por la labor que viene desarrollando, subrayando que reconocimientos como este ayudan a visibilizar el trabajo silencioso y constante que sostiene la tradición y el espíritu de la Semana Santa.
La proclamación de María Cancho como Cofrade del Año 2025 supone, así, un merecido homenaje a una trayectoria marcada por la dedicación y el amor a sus hermandades.
- Nueva alerta amarilla por fuertes lluvias en el norte de la provincia de Cáceres este martes
- Ingrid deja su peor huella en el norte de la provincia de Cáceres: siguen cinco carreteras cortadas, se decreta el Nivel Negro de circulación y el termómetro baja a -6 grados
- El comercio donde compraron la merienda varias generaciones de Jaraíz de la Vera
- El temporal azota la provincia de Cáceres: un desbordamiento en la garganta de las Nogaledas afecta a una vivienda de Navaconcejo
- El restaurante del Museo Vostell de Malpartida de Cáceres denuncia el abandono del camino de acceso: 'Los clientes no pueden pasar
- El temporal desborda Cáceres: Arroyo de la Luz, Valdefuentes y Navalvillar de Ibor, entre los más afectados
- Muere una mujer de 44 años de Abertura, en Cáceres, arrastrada por la corriente en las playas de Punta Cana
- La borrasca Ingrid azota Cáceres: cerrada la carretera de Zarza la Mayor por inundación y la del puerto de Honduras por nieve