El municipio cacereño de Navalvillar de Ibor aplaza su Fiesta de los Quintos

La Fiesta de los Quintos en Navalvillar de Ibor, que conmemora la tradición local, comenzará con la Fiesta del Perro y un concurso de disfraces con premios, antes de dar paso al desfile y la disco móvil

Municipio de Navalvillar de Ibor, en la provincia de Cáceres.

Municipio de Navalvillar de Ibor, en la provincia de Cáceres.

Sofía Pérez Ramiro

Sofía Pérez Ramiro

Navalvillar de Ibor

Tradicionalmente, el municipio de Navalvillar de Ibor, en la provincia de Cáceres, celebra su Fiesta de los Quintos el 14 de febrero, como parte de la festividad de carnaval. Se trata de una fiesta ancestral que conmemora cada año la llegada de la mayoría de edad para los jóvenes de la localidad.

En esta ocasión, se han visto obligados a aplazar la celebración una semana, debido a que esta coincide con la última montería del año de la Sociedad de Cazadores. En conmemoración de esta tradición se ha establecido un programa de actividades que incluye pinchos y música de orquesta para todo el pueblo.

La nueva fecha será el sábado 21 de febrero desde por la mañana. El programa comenzará con la tradicional Fiesta del Perro. A esta primera actividad le seguirá un concurso de disfraces, con premios monetarios para niños y adultos. En torno a las 18:30 horas, se realizará el desfile de carnaval, que partirá desde la plaza del pueblo. Finalmente, tendrá lugar un encuentro con aperitivos en el centro social.

La celebración terminará con una disco móvil en la nave multiusos de la localidad, amenizada con la actuación del dj Abel Jordá.

