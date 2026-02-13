Fiesta de carnaval
El municipio cacereño de Navalvillar de Ibor aplaza su Fiesta de los Quintos
La Fiesta de los Quintos en Navalvillar de Ibor, que conmemora la tradición local, comenzará con la Fiesta del Perro y un concurso de disfraces con premios, antes de dar paso al desfile y la disco móvil
Tradicionalmente, el municipio de Navalvillar de Ibor, en la provincia de Cáceres, celebra su Fiesta de los Quintos el 14 de febrero, como parte de la festividad de carnaval. Se trata de una fiesta ancestral que conmemora cada año la llegada de la mayoría de edad para los jóvenes de la localidad.
En esta ocasión, se han visto obligados a aplazar la celebración una semana, debido a que esta coincide con la última montería del año de la Sociedad de Cazadores. En conmemoración de esta tradición se ha establecido un programa de actividades que incluye pinchos y música de orquesta para todo el pueblo.
La nueva fecha será el sábado 21 de febrero desde por la mañana. El programa comenzará con la tradicional Fiesta del Perro. A esta primera actividad le seguirá un concurso de disfraces, con premios monetarios para niños y adultos. En torno a las 18:30 horas, se realizará el desfile de carnaval, que partirá desde la plaza del pueblo. Finalmente, tendrá lugar un encuentro con aperitivos en el centro social.
La celebración terminará con una disco móvil en la nave multiusos de la localidad, amenizada con la actuación del dj Abel Jordá.
- Nueva alerta amarilla por fuertes lluvias en el norte de la provincia de Cáceres este martes
- Ingrid deja su peor huella en el norte de la provincia de Cáceres: siguen cinco carreteras cortadas, se decreta el Nivel Negro de circulación y el termómetro baja a -6 grados
- El comercio donde compraron la merienda varias generaciones de Jaraíz de la Vera
- El temporal azota la provincia de Cáceres: un desbordamiento en la garganta de las Nogaledas afecta a una vivienda de Navaconcejo
- El restaurante del Museo Vostell de Malpartida de Cáceres denuncia el abandono del camino de acceso: 'Los clientes no pueden pasar
- El temporal desborda Cáceres: Arroyo de la Luz, Valdefuentes y Navalvillar de Ibor, entre los más afectados
- Muere una mujer de 44 años de Abertura, en Cáceres, arrastrada por la corriente en las playas de Punta Cana
- La borrasca Ingrid azota Cáceres: cerrada la carretera de Zarza la Mayor por inundación y la del puerto de Honduras por nieve