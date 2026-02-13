Navalvillar de Ibor, en la provincia de Cáceres, hace frente al mal tiempo y celebra la Santa Escolástica

El pasado martes el municipio de Navalvillar de Ibor, en la provincia de Cáceres, vivió su tradicional celebración de la Santa Escolástica. La fiesta se celebra en torno a la figura de la Santa Escolástica. Esta religiosa italiana es conocida por ser la hermana gemela de San Benito de Nursia y fundadora de la rama femenina del monacato benedictino.

Figura de la Santa Escolástica. / Cedida a El Periódico

Aunque, a pesar del mal tiempo, los vecinos de la localidad siguieron adelante con la fiesta, la lluvia hizo mella en la asistencia habitual. 200 personas fueron las que se contabilizaron en la celebración, un número que demuestra que "el día no invitaba a salir a la calle".

Así lo explicaba Francisco Javier Díaz, alcalde de Navalvillar de Ibor, quien indica que lamentablemente la habitual procesión no pudo realizarse. Además, la subasta posterior, que tradicionalmente se celebra en las calles tuvo que ser trasladada al interior de la iglesia donde también tuvo lugar la misa.

A la lluvia se sumó un segundo impedimento, y es que el pueblo estuvo sin luz ni cobertura durante varias horas. La situación se mantuvo a lo largo de la mañana del martes, lo que dificultó a los vecinos el poder arreglarse para asistir a las actividades programadas. Sin embargo, no supuso un gran obstáculo para la celebración en sí.

El municipio cerró su día festivo con una actividad muy animada a cargo de la Charanga El Desfase. El conjunto realizó un recorrido musical visitando todos los bares del municipio durante la tarde.