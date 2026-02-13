Seis de las diez localidades más lluviosas de España hoy viernes 13 de febrero están en Cáceres

Este viernes 13 de febrero, bajo la influencia del temporal que atraviesa gran parte del país, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activos los avisos amarillos por lluvia y viento, con rachas de hasta 70 km/h, en la provincia de Cáceres. Seis de las diez localidades más lluviosas de toda España se encuentran en la provincia cacereña, con registros que oscilan entre los 30 y los 36,8 litros por metro cuadrado en lo que va de jornada.

Zonas más lluviosas

Entre las localidades extremeñas con mayor acumulación de precipitaciones destaca:

Guadalupe, que encabeza la lista con 36,8 litros por metro cuadrado.

Garganta la Olla, segunda población más lluviosa de la provincia, también con 36,8 l/m2.

Hoyos y Navalvillar de Ibor, con 32 l/m2 cada una.

Madrigal de la Vera, donde se han registrado 30,2 l/m2.

Nuñomoral, que completa el listado de municipios con mayores precipitaciones.

La AEMET mantiene activados los avisos por lluvias y viento en la provincia y recomienda extremar la precaución en los desplazamientos, especialmente en zonas de montaña y carreteras secundarias, debido al riesgo de desprendimientos y acumulaciones de agua.