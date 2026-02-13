El socavón entre Berzocana y Logrosán se originó tras llenarse el terraplén de agua y habrá que esperar a que cesen las lluvias para reparar la carretera

El socavón de la mañana de este jueves en la CC-248 (carretera provincial que une Berzocana con Logrosán) se produjo a causa de la gran cantidad de agua que ha caído en las últimas semanas. La vía está en la zona de Las Villuercas, que ha sufrido varias alertas amarillas por el tren de borrascas registrado. Los servicios técnicos de la Diputación de Cáceres que se desplazaron hasta el lugar de los hechos con el fin de realizar los análisis e informes necesarios para esclarecer las causas apuntan a que pudo originarse porque "la cuneta de la carretera es muy larga y ha acumulado mucha agua estos días. Esta se ha filtrado y el terraplén por el que pasaba la carretera se ha llenado de agua, produciéndose un desplazamiento que ha arrastrado unos 30 metros de vía".

Estos mismos análisis señalan que no debe existir una correlación con el tipo de terreno sobre el que se construyó la carretera (hace muchos años, pese a que su firme fue rehabilitado en 2020). "Se ha producido por la lluvia, misma causa que otros socavones que también se están atendiendo por la provincia", explica Luis Fernando García Nicolás, vicepresidente tercero de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial de la institucion.

En cuanto a su reparación, señala que no existe plazo definido, pero apunta a que ya se está trabajando. Para materializar la actuación, será necesario esperar varios días: "Tiene que dejar de llover y asentarse el terreno para que podamos comenzar las obras". Además, existe una zona que se ha quedado como voladiza (uno de los lados de la carretera se ha quedado fuera de su soporte) y se barajan dos opciones: dejarla que caiga sola o derribarla. Ya han contactado con el servicio de mantenimiento de carreteras y la rehabilitación es considerada "de emergencia".

Estudio de otras zonas

Además, según indicó el presidente provincial, Miguel Ángel Morales, también se van a estudiar otras zonas de la misma carretera para conocer el estado en que se cuentra la zona sobre la que está asentada. "Lo más importante es que no ha habido que lamentar daños personales graves. La imagen que deja es horrible", señala.

El socavón, que obligó a cortar el tráfico desde primera hora de la mañana de ayer, fue en el punto kilómetro 7,500. Un vehículo se vio afectado y la ocupante, una mujer de mediana edad que iba de Berzocana a Logrosán porque trabaja en la escuela taller de la localidad, tuvo que ser rescatada por los bomberos del parque del Sepei de Trujillo. Salió ilesa y fue trasladada al centro de salud berzocaniego porque, posteriormente, sufrió una crisis de ansiedad.

Ayuntamientos

La alcaldesa de Berzocana, Nines Díaz Benito, contó a este diario tras visitar la zona del suceso que "justo donde tuvo lugar el incidente hay una pequeña recta. Todavía era de noche y, por lo que sé, no ha visto nada hasta que estaba al lado del socavón. El coche ha caído, pero no le ha pasado nada grave". Explicó que la carretera iba a ser cortada, pero sola en la zona más cercana al socavón. Esto se debe a que hay numerosas entradas a fincas y deben facilitar el acceso. También el Ayuntamiento de Logrosán ha informado en sus redes sociales del corte al tráfico, ha agradecido la rápida intervención y coordinación de Guardia Civil, bomberos y servicios de emergencia, ha rogado a la ciudadanía que respete la señalización establecida y ha demandado que evite la circulación por la zona afectada.

Guardia Civil

El firme de la carretera que une Berzocana con Logrosán fue reparado hace apenas seis años con una inversión de casi 800.000 euros cuando Carlos Carlos era presidente. Antes, era una vía demasiado estrecha y que no cumplía con las exigencias de tráfico. El principal objetivo era restablecer los lazos entre municipios y el flujo económico y de servicios entre poblaciones, además de ofrecer a los turistas mejores accesos a recursos naturales y turísticos de la zona.

Corte en la A-66

Además, por la tarde, el servicio de mantenimiento de carreteras solicitó y ejecutó un corte total de la autovía A-66 entre los kilómetros 427 y 436 sentido Sevilla a la altura del pantano de Baños de Montemayor por desprendimiento de rocas y tierra debido a las inclemencias meteorológicas. El corte está debidamente señalizado con desvío por la N-630 a la altura de la localidad de Baños y reincorporación por Aldeanueva del Camino. Las obras de limpieza se comenzaron a ejecutar por la tarde.

Más carreteras afectadas

Además, otras nueve carreteras estuvieron afectadas durante la jornada del jueves por el temporal según los datos de la Benemérita. Fueron la CC-146 en el límite con Portugal por Zarza la Mayor tras anegarse la vía por lluvia intensa y encontrarse en nivel negro; la CC-437 en el Pico Villuercas por nieve en la calzada; el camino rural público para el acceso a la urbanización Cuartos del Baño; la A-5 por un socavón con corte de carril derecho señalizado entre los kilómetros 242 y 243 sentido Badajoz; la CC-232 entre la N-110 y El Torno por desprendimiento de roca y arena; la Ex-208 entre Plasencia y Zorita en el kilómetro 25 por desprendimientos; la CC-436 entre Alía y Castilblanco está cerrada por un socavón en la provincia de Badajoz; la CC-240 entre los kilómetros 4 y 5 tiene un carril cortado por desprendimiento; y se ha cortado un carril señalizado por mantenimiento en la A-66.