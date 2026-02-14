La Hermandad de la Virgen de La Victoria celebrará su Asamblea General el 21 de febrero
El acto tendrá lugar en el Palacio de los Barrantes Cervantes
La Hermandad de la Santísima Virgen de La Victoria celebrará su Asamblea General Ordinaria 2026 el próximo 21 de febrero en el Palacio Barrantes Cervantes. La convocatoria tendrá lugar a las 20:30 horas en primera convocatoria y a las 21:00 horas en segunda.
El orden del día incluye la lectura y aprobación de actas, el informe de actividades desarrolladas durante 2025, el balance de tesorería y la entrega de diplomas a los Hermanos de Honor.
Además, se abordará la renovación parcial de la Junta Directiva, con la elección de vicepresidente, secretario y cinco vocales, así como el inicio de la planificación del 75 aniversario de la Coronación Canónica de la Virgen de La Victoria, una efeméride destacada para la hermandad.
La sesión concluirá con las palabras del sacerdote consiliario y el turno de ruegos y preguntas.
