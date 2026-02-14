La tradición precarnavalera que une a varios pueblos de la provincia de Cáceres

El Jueves de Comadres forma parte del calendario previo al carnaval en numerosos municipios de la provincia de Cáceres. Aunque en Madrigalejo y Escurial es especialmente conocido por su carácter compartido y romero, la celebración está presente en otras localidades, donde conserva matices propios pero una misma raíz histórica.

Un origen femenino que se abrió al pueblo

La tradición nació como un día reservado a las mujeres, que se reunían entre comadres y amigas para compartir dulces y conversación en una jornada previa al carnaval. En una época en la que la vida social femenina estaba más limitada, este encuentro suponía un espacio propio de convivencia.

Con el paso del tiempo, la celebración evolucionó hasta convertirse en una fiesta abierta a todo el municipio. Hoy combina romería, gastronomía, música y juegos populares, manteniendo como eje central la amistad y el encuentro vecinal.

Previa carnavalera en otros municipios cacereños

En la provincia de Cáceres, el Jueves de Comadres es una tradición típica de localidades como Madrigalejo y Escurial. Sin embargo, las actividades que sirven de antesala al carnaval y refuerzan la convivencia vecinal también están presentes en otros municipios cacereños.

En Navalmoral de la Mata, la jornada que se integra en el amplio programa carnavalesco, conserva las reuniones al aire libre y las meriendas colectivas como uno de sus rasgos distintivos. En Talayuela, los encuentros vecinales y las actividades impulsadas por asociaciones locales marcan el desarrollo del día.

En la comarca de La Vera, localidades como Jaraíz de la Vera y Jarandilla de la Vera celebran la cita con comidas campestres, reuniones populares y ambiente festivo en plazas y espacios abiertos durante los días previos al carnaval. También en Moraleja la jornada se incorpora a los actos precarnavaleros con encuentros gastronómicos, mientras que en Plasencia, aunque el carnaval concentra mayor protagonismo, barrios y asociaciones vecinales organizan reuniones similares a esta celebración.

En la mayoría de estos municipios el componente gastronómico sigue siendo esencial, con dulces caseros y productos típicos compartidos en grupo como símbolo de amistad y tradición.

Rasgos comunes y elementos propios

En Madrigalejo, el 'reloj despertador' protagonizado por niños en bicicleta, la concentración de caballos o la cucaña aportan un sello propio. En otros municipios el protagonismo puede recaer más en las meriendas, en los encuentros de asociaciones de mujeres o en las comidas campestres.

Lo que comparten todas estas celebraciones es su carácter popular y participativo. No se trata solo de un acto institucional, sino de una tradición sostenida por la implicación vecinal.

Una organización basada en la comunidad

Asociaciones de mujeres, peñas, colectivos culturales y ayuntamientos colaboran en la preparación de actividades, elaboración de dulces y coordinación de espacios festivos. La transmisión generacional es clave: las personas mayores conservan el recuerdo del origen femenino de la fiesta, mientras que jóvenes y niños incorporan nuevos formatos como conciertos o sesiones de dj.

El Jueves de Comadres ha pasado de ser un encuentro íntimo entre mujeres a convertirse en una jornada colectiva que anuncia el carnaval en buena parte de la provincia de Cáceres, manteniendo viva una tradición que sigue adaptándose al paso del tiempo sin perder su esencia.