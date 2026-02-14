Más que una merienda: los rituales populares del Jueves de Comadres en la provincia de Cáceres

El Jueves de Comadres no solo es una jornada de convivencia previa al carnaval en municipios como Madrigalejo y Escurial. La tradición arrastra también un patrimonio inmaterial compuesto por coplas, relatos populares y juegos que han pasado de generación en generación en distintos puntos de la provincia de Cáceres.

Coplas y memoria oral

En localidades como Madrigalejo y Escurial, la celebración ha estado tradicionalmente acompañada de canciones improvisadas y coplas populares que aluden a la amistad entre comadres, al ambiente festivo o incluso a anécdotas del pueblo.

Algunas de estas letras, transmitidas de forma oral, se cantaban durante las meriendas o en los corros antes del carnaval. Aunque no siempre han quedado recogidas por escrito, forman parte del recuerdo colectivo de muchas vecinas mayores, que rememoran cómo se entonaban canciones pícaras o festivas mientras se compartían dulces.

En municipios de La Vera, como Jaraíz de la Vera o Jarandilla, también se han mantenido canciones vinculadas al inicio del carnaval, entonadas en reuniones de amigos y encuentros al aire libre durante el Jueves de Comadres.

No existe una leyenda concreta asociada exclusivamente a esta jornada, pero sí pequeños relatos populares que explican su origen como un día en el que las mujeres "tomaban la calle" para disfrutar de un espacio propio antes de los días grandes del carnaval.

La cucaña y el valor del juego tradicional

Uno de los elementos más visibles del Jueves de Comadres en Madrigalejo es la cucaña, un juego tradicional que consiste en trepar por un palo engrasado al final del cual se coloca un premio, generalmente un jamón. Más allá del carácter competitivo, la cucaña simboliza el esfuerzo, la destreza y el humor colectivo, ya que suele provocar risas y aplausos entre quienes observan los intentos fallidos.

Este tipo de juegos tiene una fuerte carga cultural en la provincia. En muchos pueblos cacereños han formado parte de romerías y fiestas patronales, y su presencia en el Jueves de Comadres refuerza el carácter popular y participativo de la jornada.

La cucaña no solo es un entretenimiento, sino una forma de mantener vivas dinámicas tradicionales que conectan a distintas generaciones en un mismo espacio festivo.

Otros juegos y actividades tradicionales

Además de la cucaña, el Jueves de Comadres incorpora otras actividades que varían según el municipio.

En Madrigalejo destaca el llamado 'reloj despertador', en el que niños recorren las calles en bicicleta con latas atadas para anunciar el inicio del día festivo. En Escurial, la reunión en la estación de ferrocarril se convierte en un espacio de juegos improvisados, música y bailes compartidos.

En Navalmoral de la Mata y Talayuela son habituales las meriendas colectivas en parques o parajes naturales, donde se organizan juegos tradicionales infantiles y concursos gastronómicos. En Jaraíz de la Vera o Jarandilla de la Vera, las comidas campestres se acompañan de bailes regionales y actividades organizadas por asociaciones locales.

Todas estas prácticas comparten un mismo hilo conductor: reforzar la convivencia antes del carnaval a través del juego, la música y la participación directa de la ciudadanía.

El Jueves de Comadres, más allá de su origen femenino, se ha consolidado como una celebración donde la cultura popular se expresa en forma de coplas, risas y juegos tradicionales que siguen teniendo un papel central en la identidad festiva de numerosos municipios de la provincia de Cáceres.