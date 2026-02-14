La mujer herida en el socavón entre Berzocana y Logrosán se recupera ya en casa

La Diputación de Cáceres lleva 48 horas trabajando sin descanso para establecer una solución definitiva al socavón que se produjo en la carretera CC-428 que conecta Logrosán con Berzocana. "Estamos tratando de buscar cuál es la opción más correcta para la reparación, pero todavía deben pasar varios días hasta que se pueda estabilizar el terreno por las intensas lluvias que se han venido produciendo. Vamos a reforzar el tramo en el que se produjo el deslizamiento y lo intentaremos arreglar cuanto antes, pero todavía no hay plazo", cuenta el vicepresidente tercero de Fomento de la institución provincial, Luis Fernando García Nicolás.

El socavón, que obligó a cortar el tráfico desde primera hora de la mañana del jueves, se produjo en el punto kilométrico 7,500. Un vehículo se vio afectado y la ocupante, una mujer de mediana edad que iba a trabajar a Logrosán, tuvo que ser rescatada por los bomberos del parque del Sepei de Trujillo. Salió ilesa y, tras más de 30 horas pasando reconocimientos médicos, ya ha podido regresar a su casa.

El deslizamiento del talud, que arrastró unos 30 metros de carretera, se produjo a causa de la gran cantidad de agua que ha caído en las últimas semanas. Los primeros análisis de los técnicos de la diputación apuntan a que pudo originarse porque "la cuneta de la carretera es muy larga y ha acumulado mucha agua estos días. Esta se ha filtrado y el terraplén por el que pasaba la carretera se ha llenado de agua, produciéndose un desplazamiento que ha arrastrado unos 30 metros de vía".

El firme de la carretera que une Berzocana con Logrosán fue reparado hace apenas seis años con una inversión de casi 800.000 euros cuando Carlos Carlos era presidente. Antes, era una vía demasiado estrecha y que no cumplía con las exigencias de tráfico. El principal objetivo era restablecer los lazos entre municipios y el flujo económico y de servicios entre poblaciones, además de ofrecer a los turistas mejores accesos a recursos naturales y turísticos de la zona.