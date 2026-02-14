Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Trujillo arranca su Carnaval 2026 con fuegos artificiales y tradición taurina

La ciudad da el pistoletazo de salida a un fin de semana marcado por los encierros tradicionales y la implicación de la Asociación Encierros Plaza Mayor.

Fuegos artificiales dieron inicio al Carnaval en Trujillo

Fuegos artificiales dieron inicio al Carnaval en Trujillo / CEDIDA

Este viernes a las diez de la noche arrancaron oficialmente las fiestas del Carnaval en Trujillo, con el lanzamiento de fuegos artificiales desde la Plaza Mayor que anunciaban a vecinos y visitantes el inicio de uno de los fines de semana más esperados del calendario festivo local.

El inicio estuvo marcado por la colaboración decisiva de la Asociación Encierros Plaza Mayor, cuya implicación ha permitido que, pese a la premura organizativa de este año, puedan celebrarse los tradicionales encierros taurinos que caracterizan el Carnaval trujillano. El espectáculo pirotécnico sirvió como símbolo de ese esfuerzo colectivo y como llamada a la participación ciudadana.

Capea nocturna sin incidentes

Tras el arranque oficial, la programación continuó con una capea nocturna que comenzó también a las diez de la noche y que se desarrolló sin incidentes. La normalidad y el buen ambiente fueron la nota predominante en una jornada que congregó a un importante público en el recinto habilitado para los festejos, a pesar del frío.

Cabe recordar que durante estos días previos se ha trabajado intensamente en el montaje de la plaza de toros móvil para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de las actividades taurinas programadas.

Encierros y programación del fin de semana

El programa continuará durante el fin de semana con los esperados encierros. A las 16:30h de la tarde, tendrá lugar uno de los encierros principales que volverá a llenar de emoción las calles del recorrido habitual. Tanto para la subida como la bajada de reses tras la capea. Mañana a las doce del mediodía se celebrará el tradicional encierro de bueyes dirigido a los más pequeños, una cita pensada para el disfrute familiar.

En los festejos participan ganaderías de reconocido prestigio como Victorino MartínMonteviejoArriazuMagallónCaminero y Sánchez León, configurando un cartel que combina tradición y atractivo para los aficionados.

Así, Trujillo vuelve a vivir su Carnaval con intensidad, tradición y ambiente festivo.

TEMAS

