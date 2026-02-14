Cáceres ofrecerá 19 viajes gratuitos por sus paisajes y gastronomía, con el objetivo de atraer turistas y dar a conocer la zona

La provincia de Cáceres impulsará su gastronomía y su entorno con la Red de Sabores y Paisajes gastronómicos de Tierras de Cáceres y Trujillo. Se trata de un proyecto enmarcado en el Plan de Sostenibilidad Turística de los Sabores y Paisajes Gastronómicos de Tierras de Cáceres y Trujillo (PSTD TCT). El objetivo de la campaña es ofrecer a los turistas la oportunidad de profundizar en el conocimiento de cada zona a través de sus paisajes y su gastronomía.

La iniciativa, promovida desde la Diputación de Cáceres, a través de su Área de Desarrollo Sostenible y Turismo, cuenta con una financiación de 4.850.000 euros.

Las rutas elegidas

Las actividades iniciarán con un programa piloto de visitas entre el 17 de febrero y el 2 de marzo. Como parte de esta fase inicial, se realizarán 19 viajes gratuitos, distribuidos en 9 rutas, dirigidas a la ciudadanía de las provincias de Cáceres, Badajoz, Salamanca, Sevilla y la Comunidad de Madrid.

Cada ruta incluye transporte ida y vuelta, visitas guiadas con guías locales, almuerzos en restaurantes locales y experiencias y talleres. Los primeros itinerarios tendrán lugar el próximo martes, 17 de febrero, desde Plasencia, hacia Malpartida de Cáceres, Monumento Natural de Los Barruecos y Arroyo de la Luz; y a Valdefuentes y Almoharín, con salida desde Trujillo.

Proyectos complementarios

Además, como parte del Plan de Sostenibilidad Turística, se ha llevado a cabo a lo largo de esta semana un programa informativo para agentes sociales y económicos de la provincia de Cáceres. A ellos se les han presentado diferentes herramientas técnicas que facilitarán el posicionamiento de la zona como referente del turismo gastronómico a nivel nacional e internacional. Las comarcas de Sierra de Montánchez – Tamuja, Miajadas – Trujillo y la Comarca Tajo – Salor – Almonte han sido las elegidas en esta ocasión.

El Producto gastronómico 'Del paisaje a la mesa', como corazón operativo del plan, ayudará a organizar la red de actores locales. Desde pequeños agricultores y ganaderos hasta industrias agroalimentarias visitables, restaurantes, alojamientos y empresas de actividades, formarán parte de esta parte inicial.

Por otro lado, el 'Plan de Marketing Digital Sostenible 360º' actuará como el motor de comunicación del destino. La finalidad es construir un relato moderno y atractivo que, a través de las nuevas tecnologías, llegue al consumidor final y a los prescriptores del sector.

Por el momento, las inscripciones a los viajes ya están abiertas en la página web del proyecto, donde además se ofrece información detallada sobre el itinerario de cada una de las propuestas.