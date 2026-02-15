Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Centro de Mayores de Trujillo acoge un taller intergeneracional con usuarios de ASPACE

La colaboración entre ASPACE y el Centro de Mayores crea lazos que van más allá del aprendizaje técnico.

Una voluntaria enseña punto de cruz a uno de los participantes en los talleres

Una voluntaria enseña punto de cruz a uno de los participantes en los talleres / ASPACE

Alejandro Cancho

Trujillo

Trujillo

Los usuarios de ASPACE Trujillo participan cada martes en un taller de punto de cruz que se desarrolla en el Centro de Mayores de la ciudad, una actividad que se ha convertido en un espacio de encuentro, aprendizaje y convivencia.

Gracias a la dedicación de un grupo de mujeres voluntarias, los asistentes aprenden nuevas técnicas, desarrollan su creatividad y comparten momentos de conversación y compañerismo.

El taller tiene como objetivo fomentar la inclusión y la participación activa en la comunidad, fortaleciendo además los lazos intergeneracionales. Desde ASPACE agradecen la implicación de las voluntarias y la colaboración del Centro de Mayores por hacer posible esta iniciativa que sigue tejiendo historias de unión en la ciudad.

