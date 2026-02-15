El Centro de Mayores de Trujillo acoge un taller intergeneracional con usuarios de ASPACE
La colaboración entre ASPACE y el Centro de Mayores crea lazos que van más allá del aprendizaje técnico.
Los usuarios de ASPACE Trujillo participan cada martes en un taller de punto de cruz que se desarrolla en el Centro de Mayores de la ciudad, una actividad que se ha convertido en un espacio de encuentro, aprendizaje y convivencia.
Gracias a la dedicación de un grupo de mujeres voluntarias, los asistentes aprenden nuevas técnicas, desarrollan su creatividad y comparten momentos de conversación y compañerismo.
El taller tiene como objetivo fomentar la inclusión y la participación activa en la comunidad, fortaleciendo además los lazos intergeneracionales. Desde ASPACE agradecen la implicación de las voluntarias y la colaboración del Centro de Mayores por hacer posible esta iniciativa que sigue tejiendo historias de unión en la ciudad.
