Una construcción 'fantasma' en Malpartida de Plasencia: ¿qué va a pasar con la residencia de mayores?

Es una construcción fantasma, un esqueleto de hormigón, de varias plantas, que ya forma parte del entramado urbano de Malpartida de Plasencia y que parece no tener solución a corto plazo. Se trata de la residencia de mayores, que comenzó a levantarse en el 2023, pero se paralizó un año después, y así continúa.

Según ha manifestado el alcalde de este municipio de la provincia de Cáceres, Raúl Barrado, el cambio de gobierno en la Junta de Extremadura, ha supuesto un antes y un después para un recurso "muy necesario" en una población donde la única residencia de mayores que existe es privada.

Los inicios

Barrado ha explicado que "hay fondos europeos Next Generation que transfiere el gobierno a las comunidades autónomas y son para dependencia y se habían destinado a la construcción o terminación de esta residencia". En un momento dado, mantuvo una reunión con el servicio de atención a la dependencia de la Junta, el Sepad, que según el alcalde "nunca nos han dicho que eso no se iba a hacer. Lo que nos dijeron es que esa decisión la tenía que tomar o la consejera o la presidenta".

Afirma que han "insistido un montón de veces en querer entrevistarnos con ellas para exponerles nuestra necesidad", pero lamenta que no le han contestado.

Carteles ante la residencia de mayores de Malpartida de Plasencia, paralizada. / Toni Gudiel

Sin centro de día

El alcalde ha hecho hincapié en que un municipio como Malpartida, con cerca de 5.000 habitantes, "no cuenta con un centro de día", que estaba incluido en el espacio de la residencia y es "algo que es muy necesario porque hay mucha gente que tiene que ir a llevar a sus familiares a Plasencia".

En cuanto a la residencia en sí, subraya que la idea municipal era "que tuviera unas plazas concertadas con la Junta de Extremadura, porque son unas 60 plazas en total, y que el ayuntamiento se reservara otras para cambiar las viviendas tuteladas, que son para personas válidas, pero cuando tienen algún pequeño deterioro, cognitivo, físico o de movilidad, tienen que abandonar el centro y, con la residencia, podrían seguir estando ahí".

Traslados por falta del servicio

Además, actualmente, quienes no pueden permitirse la residencia privada de Malpartida, "a lo mejor tienen que llevarles a Plasencia o Coria y para ellos es mucho más dramático y para las familias también".

Sobre los pisos tutelados, apunta igualmente que datan del año 1985, con lo que "son ya unas instalaciones muy viejas".

Nuevo gobierno

Mientras sigue sin tener respuesta de la Junta, el ayuntamiento está "buscando recursos por otros sitios", a través de la Diputación de Cáceres -que ha apoyado el proyecto desde el principio- o el Ministerio. Subraya también Barrado que "no nos hemos negado en ningún momento a la cofinanciación. Si el ayuntamiento tiene que hacer una aportación, pues estaremos dispuestos a hacerla, evidentemente, Pero a día de hoy, no nos han recibido, ni nos han dicho nada".

Espera que eso cambie cuando se forme el nuevo gobierno regional. "Volveremos a insistir porque ya lo hemos pedido en tres o cuatro ocasiones, los correos están ahí. Nos dijeron que lo íbamos a tratar, pero no nos han vuelto a contestar".

El alcalde de Malpartida de Plasencia, Raúl Barrado. / Toni Gudiel

Reunión en julio del 2024

Ante lo ocurrido con la residencia, desde la Consejería de Salud y Servicios Sociales han señala que, efectivamente, la Dirección Gerencia del SEPAD mantuvo una reunión con el alcalde, hace un año y medio, el 15 de julio de 2024, "atendiendo así su solicitud y demostrando, una vez más, que el Gobierno de Extremadura escucha y dialoga con todos los municipios que trasladan sus necesidades y propuestas".

Según la Consejería, en ese encuentro se informó al ayuntamiento de que "la financiación comprometida por el anterior Gobierno a través de fondos PERTE no podía materializarse, generando expectativa falsa en la localidad que no se ajustaba a la normativa vigente, puesto que estos fondos no pueden destinarse a entidades locales".

Ni fondos europeos ni de la Junta

Además, ha apuntado que "se trasladó que no existen fondos europeos destinados a la construcción de centros residenciales, dado que la estrategia europea vigente prioriza la desinstitucionalización y el desarrollo de modelos de atención más centrados en el entorno comunitario y en la permanencia de las personas mayores en sus hogares".

Por eso, sobre la nueva residencia, la Junta ha explicado que "no es posible comprometer 2,5 millones de euros de fondos propios para un único municipio en un contexto en el que la Junta continúa sin presupuestos aprobados. La planificación de inversiones debe realizarse con criterios de equidad, sostenibilidad y responsabilidad en el uso de los recursos públicos".

Líneas de subvenciones

A su vez, ha afirmado que entonces transmitió al ayuntamiento "que puede optar a las líneas de subvenciones para finalizar obras inacabadas de construcción, reforma o adaptación en centros residenciales de día o noche de titularidad municipal y para la prestación de servicios de proximidad, que la Junta ha dotado con más de 6,1 millones de euros".

Lo que el alcalde espera es poder ser recibido, una vez que se forme el gobierno, por la consejera o la presidenta regional para encontrar soluciones que permitan pasar de un centro a medio construir a un espacio de servicio a los mayores.