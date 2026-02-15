Esther Nevado, emprendedora en Malpartida de Cáceres: "Desde pequeña había soñado con tener mi propia tienda"

'Hilos de Acero' abre sus puertas en el municipio cacereño de Malpartida de Cáceres. El negocio nace del sueño de su dueña, Esther Nevado, quien tras trabajar 11 años en otro establecimiento decidió tener el suya propio.

Esther Nevado en su tienda 'Hilos de Acero'. / Cedida a El Periódico

"Desde pequeña había soñado con tener mi propia tienda", cuenta Esther. Ella es una gran amante de la moda y es por ello que su negocio se basa en la venta de prendas de ropa y accesorios. De ahí el nombre, 'Hilos' por la ropa y 'de Acero' por el material del que están hechos los complementos.

Moda accesible para todos

Su catálogo engloba todo tipo de ropa y accesorios, desde prendas de vestir hasta ropa interior, cinturones o collares. Además, no se centra en un único género o rango de edad, y es que ofrece opciones tanto para hombre como para mujeres, desde jóvenes hasta adultos.

Ella es natural de Malpartida de Cáceres e impulsa este nuevo negocio como una forma de acercar a los vecinos del municipio "todo aquello que normalmente tienen que buscar en las ciudades". Situada en plena Plaza Mayor de la localidad, la tienda ha disfrutado de una "espectacular acogida" por parte de los vecinos desde su apertura el pasado sábado. Además de en su propio local, Esther también realiza pedidos a través de WhatsApp y redes sociales como Instagram o Tik Tok.

Para ella emprender en una zona rural "no tiene ninguna desventaja", y es que, además de facilitarles el día a día a sus ciudadanos, también se contribuye "a dar vida al pueblo". Ahora Esther disfruta de ver a la gente vistiendo su marca y su nombre. Un sueño durante mucho tiempo que por fin se ha hecho realidad.