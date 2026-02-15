La morcilla de Guadalupe: un manjar único en la provincia de Cáceres

El municipio de Guadalupe, en la provincia de Cáceres, es conocido por sus múltiples atractivos turísticos. La arquitectura de su monasterio, hogar de la Virgen de Guadalupe, patrona de la Comunidad de Extremadura, unido a la belleza del pueblo le han llevado a conservar múltiples títulos que lo avalan. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1993, un galardón al que le siguieron el de Pueblo más Bonito de España, Primera Maravilla Rural y Best Tourism Village por la OMT.

Aunque son muchos los monumentos a visitar y los elementos a conocer, la gastronomía también es uno de los ejes centrales de este maravilloso pueblo. La morcilla de Guadalupe es uno de los alimentos más demandados por los visitantes tanto dentro del municipio como en el resto de la provincia de Cáceres.

La Carnicería Manuel Montero lleva ya 38 años abierta en el municipio, y aún a día de hoy, su morcilla artesanal sigue siendo una de las más demandadas. No solo los vecinos del municipio se sienten atraídos por ella, sino que incluso quienes ya viven fuera siguen siendo fieles a su tienda.

El secreto de su sabor

Su gerente, Manuel Montero, explica que el verdadero nombre de este embutido es morcilla de berza, ya que este es precisamente el elemento que la diferencia del resto.

Los ingredientes en sí son los mismos, ajo, sal, pimentón, grasa y sangre del cerdo, pero ellos también incorporan la berza. En concreto, Montero añade "algo de repollo para darle cuerpo y un poco de acelga para garantizar la suavidad".

Morcillas de berza de la Carnicería Manuel Montero. / Cedida a El Periódico

Según explica Montero, "cualquiera puede hacer una morcilla", pero, ¿cuál es la clave que ha llevado a la de Guadalupe a ser una de las más conocidas? Los ingredientes siguen siendo los mismos, pero el cariño en la elaboración no. Ellos ponen especial atención en que su morcilla sea una pasta fina, lo que permite que sus clientes disfruten de todo su sabor de manera agradable.

Comenta además, que una situación recurrente es que sus clientes nuevos se sorprenda de la diferencia de sabor entre su morcilla y la que le ofrecen en otros establecimientos como morcilla de Guadalupe. "La respuesta está en que mucho de lo que se vende por ahí no es realmente natural de Guadalupe, es decir, no está hecho con nuestros ingredientes", explica.

La morcilla de Guadalupe es un sello real

Es por ello que hace cuatro años se unió a otro de los grandes productores de embutidos del municipio, Marce Plaza. Inicialmente, se plantearon crear una Denominación de Origen Protegida (DOP), que posteriormente se convirtió en una Indicación Geográfica Protegida (IGP). Sin embargo, debido a múltiples complicaciones derivadas de los numerosos requisitos de ambos títulos, la idea quedó en un proyecto inconcluso.

A pesar de que el plan inicial no se pudo llevar a cabo, no quedó en nada, y es que, desde la alcaldía del municipio les hicieron la propuesta de crear una marca compartida. A día de hoy, sus embutidos son los únicos que se acogen al sello de 'Morcilla de Guadalupe'.

Como parte de la marca, en sus respectivas tiendas producen alrededor de 25.000 kilos anualmente, una cantidad que además venden por completo. Aunque en sus tiendas se ofrecen diferentes embutidos, como la patatera o el chorizo, los otros dos grandes favoritos de los clientes, la morcilla de berza sigue ganando por goleada.

Embutidos de la Carnicería Manuel Montero. / Cedida a El Periódico

Esto, explica, es algo muy positivo, ya que este es un alimento muy perecedero. "Desde que yo la hago hasta que el cliente se la come tiene una duración de ocho días", indica. Aunque también señala que se pueden jugar con los tiempos por ejemplo con la cocción del alimento, lo que añade unos siete u ocho días más de durabilidad.

Montero cuenta además, que algo que pocos conocen es que "cuando la morcilla está más rica es al tercer día". La mayoría, temiendo por su caducidad, suele comerla rápidamente tras comprarla o congelarla directamente. Sin embargo, pasado ese tiempo de tres días su sabor es el mejor, ya que los ingredientes han podido reposar lo suficiente aportándole todo su sabor al producto.

Para todos aquellos que aún no hayan conocido este manjar, y se planteen pedirlo en próximas salidas gastronómicas, aporta un consejo: "Venid a visitarnos, porque aquí os aseguraréis de que la morcilla es completamente de Guadalupe".