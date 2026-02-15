Las mujeres de Las Hurdes: un estudio etnográfico de la Universidad de Extremadura revela su conexión con la tierra y la naturaleza

Un estudio etnográfico ha puesto el foco en las voces y experiencias de doce mujeres mayores de la comarca cacereña de Las Hurdes, rescatando sus historias de vida y subrayando su papel esencial en la cohesión familiar y comunitaria, la transmisión de saberes y la preservación de la identidad rural.

El trabajo, titulado 'Nosotras contamos: historias de vida de las mujeres de las Hurdes', ha sido realizado por Karmele Mendoza, profesora del Departamento de Psicología y Antropología de la Universidad de Extremadura, y María Adoración Martínez, investigadora de la Universidad de Salamanca.

Vida cotidiana

La investigación se desarrolló entre marzo y julio de 2022. Durante ese periodo, las autoras se integraron en la vida cotidiana de la comarca para documentar sus particularidades a través de la observación participante, entrevistas en profundidad, encuentros informales y caminatas por el entorno natural. Ese trabajo de campo permitió contextualizar las narraciones personales dentro de la vida rural hurdana. “Tuvimos la oportunidad de estar viviendo allí unos meses y entender cómo se organizan estas ruralidades, estas interconexiones entre pequeños pueblos y alquerías”, comenta la investigadora Karmele Mendoza.

La comarca cuenta con una amplia tradición de estudios y miradas externas. A lo largo del tiempo fue visitada por figuras destacadas de la ciencia y la cultura españolas como Miguel de Unamuno, Gregorio Marañón o Luis Buñuel, autor del documental Tierra sin pan. Sin embargo, el carácter innovador de este estudio reside en su objeto central: la mujer rural mayor, un colectivo que, pese a iniciativas impulsadas desde asociaciones y ayuntamientos, apenas había sido abordado desde el ámbito académico.

Unión con el campo

El contacto directo con las participantes reveló la fuerte vinculación de estas mujeres con la tierra y los ciclos naturales. “Nos sorprendió cómo las mujeres mayores seguían muy ligadas a la tierra y la naturaleza, el respeto que muestran por mantener esa tierra sana y viva. Iban todos los días al campo y nos regalaban verduras y alimentos sin ser conscientes de este autoabastecimiento. Además, tenían otros conocimientos que hoy en día no tenemos, como hacer queso, coser su propia ropa, etc. Y son cosas que estamos perdiendo en las ciudades”, explica Karmele Mendoza.

Estos saberes y formas de habitar el territorio se enfrentan al riesgo de desaparecer en un contexto marcado por el envejecimiento de la población y el abandono de los pueblos. En ese escenario, las prácticas de cuidado colectivo que desarrollan estas mujeres adquieren un valor simbólico como formas de resistencia y preservación de la memoria comunitaria.

“En muchas de las alquerías en las que vivía poca gente las mujeres cuidaban las flores de las casas vecinas, hasta el punto de que parecía que esas casas estuviesen también habitadas”, relata la investigadora. “Lo cual es algo positivo para el turista que viene a visitar o pasar un fin de semana a estos pueblos, pero es un trabajo que pasa desapercibido”.

Difusión

Más allá de la recogida de datos, el proyecto buscó devolver el conocimiento generado a la propia comunidad. Para ello, las investigadoras impulsaron actividades de difusión como la creación de murales, una exposición fotográfica colectiva y el visionado de una pieza audiovisual con formato documental, presentada el Día de la Mujer Rural, el 15 de octubre de 2022.

Financiado por la Diputación de Cáceres, el estudio contribuye a romper la invisibilización histórica de las mujeres rurales mayores. Sus conclusiones muestran que la memoria, los cuidados y las prácticas cotidianas de estas mujeres son fundamentales para el desarrollo cultural y social de territorios que afrontan el reto de la despoblación.