Primer día de encierros en Trujillo: emoción y alta participación
Balance positivo en el primer día, con emoción en el ruedo y sin percances de gravedad.
Primera jornada de los encierros en Trujillo con un balance muy positivo y sin incidentes graves que lamentar. Los festejos de la tarde transcurrieron con normalidad, registrándose únicamente una cogida aparatosa, pero leve que no revistió gravedad.
El buen tiempo acompañó durante gran parte del día, lo que se tradujo en una notable afluencia de público tanto en el recorrido como en la plaza de toros portátil. Trujillanos y visitantes disfrutaron de una jornada marcada por la emoción y el ambiente festivo, llenando los tendidos y participando activamente en cada salida de las reses.
Conforme avanzó la tarde, el descenso de las temperaturas hizo que parte del público abandonara la plaza antes de la finalización del festejo. Aun así, muchos aficionados permanecieron hasta el último momento en la Plaza Mayor y en la Plazuela de San Miguel, esperando a que las vacas regresaran a los corrales portátiles instalados en la calleja de los Cabreros, cerrando así una jornada intensa.
En cuanto a los animales protagonistas de este sábado, se lidiaron vacas y un toro de la ganadería Magallón, así como un segundo toro de la ganadería Caminero, que ofrecieron carreras rápidas y momentos de gran expectación.
La programación continuará a las 12h de este domingo con el tradicional encierro de bueyes para los más pequeños, una cita especialmente esperada por las familias. Ya por la tarde, a las 16.30 horas, la ciudad volverá a disfrutar de una nueva jornada taurina, en la que se espera repetir la alta participación y el ambiente vivido en este primer día de encierros. Los encierros serán retransmitidos por la emisora local Onda Trujillo TV a través de sus canales en RRSS, Facebook y YouTube.
- Una mujer es rescatada al caer con su coche en un gran socavón que corta la carretera CC-428 de Berzocana a Logrosán
- Nueva alerta amarilla por fuertes lluvias en el norte de la provincia de Cáceres este martes
- Ingrid deja su peor huella en el norte de la provincia de Cáceres: siguen cinco carreteras cortadas, se decreta el Nivel Negro de circulación y el termómetro baja a -6 grados
- El socavón entre Berzocana y Logrosán se originó tras llenarse el terraplén de agua y habrá que esperar a que cesen las lluvias para reparar la carretera
- El comercio donde compraron la merienda varias generaciones de Jaraíz de la Vera
- El temporal azota la provincia de Cáceres: un desbordamiento en la garganta de las Nogaledas afecta a una vivienda de Navaconcejo
- El restaurante del Museo Vostell de Malpartida de Cáceres denuncia el abandono del camino de acceso: 'Los clientes no pueden pasar
- El temporal desborda Cáceres: Arroyo de la Luz, Valdefuentes y Navalvillar de Ibor, entre los más afectados