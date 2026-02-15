Primer día de encierros en Trujillo: emoción y alta participación

Primera jornada de los encierros en Trujillo con un balance muy positivo y sin incidentes graves que lamentar. Los festejos de la tarde transcurrieron con normalidad, registrándose únicamente una cogida aparatosa, pero leve que no revistió gravedad.

El buen tiempo acompañó durante gran parte del día, lo que se tradujo en una notable afluencia de público tanto en el recorrido como en la plaza de toros portátil. Trujillanos y visitantes disfrutaron de una jornada marcada por la emoción y el ambiente festivo, llenando los tendidos y participando activamente en cada salida de las reses.

Conforme avanzó la tarde, el descenso de las temperaturas hizo que parte del público abandonara la plaza antes de la finalización del festejo. Aun así, muchos aficionados permanecieron hasta el último momento en la Plaza Mayor y en la Plazuela de San Miguel, esperando a que las vacas regresaran a los corrales portátiles instalados en la calleja de los Cabreros, cerrando así una jornada intensa.

En cuanto a los animales protagonistas de este sábado, se lidiaron vacas y un toro de la ganadería Magallón, así como un segundo toro de la ganadería Caminero, que ofrecieron carreras rápidas y momentos de gran expectación.

La programación continuará a las 12h de este domingo con el tradicional encierro de bueyes para los más pequeños, una cita especialmente esperada por las familias. Ya por la tarde, a las 16.30 horas, la ciudad volverá a disfrutar de una nueva jornada taurina, en la que se espera repetir la alta participación y el ambiente vivido en este primer día de encierros. Los encierros serán retransmitidos por la emisora local Onda Trujillo TV a través de sus canales en RRSS, Facebook y YouTube.