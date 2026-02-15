Temporal en Cáceres
Seis carreteras afectadas en la provincia de Cáceres por incidencias del temporal
Anegamientos, cortes y carriles restringidos en la CC-146, CC-157, CC-436, CC-428, A-66 y EX-203; además, dos caminos presentan incidencias
Un total de seis carreteras de la provincia de Cáceres se han visto afectadas por distintas incidencias relacionadas con el temporal, según el parte actualizado a las 12:00 horas de este domingo 15 de febrero. A estos problemas se han sumado dos caminos con accesos condicionados por acumulación de agua y presencia de ramas.
Las carreteras afectadas son seis: la CC-146 (entre la EX-117 y el límite con Portugal por Zarza la Mayor) ha registrado un anegamiento de la vía por lluvia intensa entre los kilómetros 3,400 y 3,900, con nivel negro, la CC-157 (de Coria a Casillas de Coria) se ha mantenido cortada, y la CC-436 (de Alía a Castilblanco) se ha cerrado por un socavón ya en la provincia de Badajoz, con señalización colocada en el acceso entre la EX-102 y la CC-436.
En la CC-428 (de Berzocana a Logrosán), el corte se ha producido en el kilómetro 7,5 por desprendimientos, y se ha señalado el tramo afectado. En la A-66, se ha cortado el carril derecho por firme en mal estado en varios puntos, todos ellos señalizados: en sentido Sevilla entre los kilómetros 429 y 434, y entre los 436 y 441; y en sentido Gijón entre los kilómetros 441 y 438.
Por último, la EX-203 se ha visto cortada en el punto kilométrico 48 por la caída de un árbol dentro de la población de Jarandilla, donde se ha habilitado paso alternativo en el núcleo urbano con intervención de la Policía Local.
Caminos con incidencias
Además de las carreteras, se ha informado del corte de acceso en un camino rural público hacia la urbanización Cuartos de Baño, en el término municipal de Cáceres. Como nueva afección, se han detectado ramas de árboles en el Camino General número 1 (tramo Villanueva de la Vera a Madrigal), que se ha mantenido señalizado.
Ante estas incidencias, se ha pedido precaución y respeto a la señalización, especialmente en los tramos con anegamiento, desprendimientos o firme deteriorado, y evitar desplazamientos por las zonas afectadas si no resultan imprescindibles.
