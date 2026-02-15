Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tradiciones gastronómicas

Las fiestas de la provincia de Cáceres donde la tradición se come

Además de Malpartida de Cáceres, localidades de la provincia como Navas del Madroño, Moraleja o Piornal celebran sus productos locales, reforzando el vínculo entre identidad, territorio y alimento

Malpartida de Cáceres disfruta de sus tradicionales embutidos durante la Patatera

Malpartida de Cáceres disfruta de sus tradicionales embutidos durante la Patatera

Carlos Gil

Sofía Pérez Ramiro

Sofía Pérez Ramiro

Provincia de Cáceres

La Pedida de la Patatera de Malpartida de Cáceres se ha consolidado como una de las grandes citas del carnaval en la provincia, pero no es la única celebración que gira en torno a la gastronomía tradicional. La provincia de Cáceres cuenta con varias fiestas populares que, al igual que esta, sitúan un producto local en el centro de la convivencia vecinal.

Otras fiestas gastronómicas en la provincia

En el propio calendario festivo cacereño destacan celebraciones como la Fiesta de la Tenca en Navas del Madroño, declarada Fiesta de Interés Turístico Gastronómico de Extremadura, que cada verano reúne a miles de personas en torno a este pescado de río.

También en Moraleja se celebra la Feria Rayana, donde la gastronomía tradicional ocupa un papel destacado, con productos derivados del cerdo como uno de los grandes reclamos. En Piornal, durante la festividad de San Sebastián y el Jarramplas, aunque el protagonismo lo acapara el rito ancestral, la gastronomía local —con embutidos y productos de matanza— forma parte esencial de la celebración.

En localidades como Torrejoncillo, con La Encamisá, o en municipios de la Sierra de Gata y Las Hurdes, las fiestas patronales mantienen la tradición de compartir productos de matanza en espacios públicos, reforzando ese vínculo entre identidad, territorio y alimento que también representa la patatera en Malpartida.

VÍDEO | La Encamisá tiñe de color y jolgorio las calles de Pela

VÍDEO | La Encamisá tiñe de color y jolgorio las calles de Pela

Jorge Armestar

Todas estas celebraciones comparten un elemento común: el producto no es solo comida, sino símbolo cultural y punto de encuentro social.

Qué es la patatera y cómo se elabora

La patatera es un embutido tradicional extremeño vinculado históricamente a la matanza doméstica. Su peculiaridad frente a otros embutidos es la incorporación de patata cocida a la mezcla, lo que abarata costes y aporta una textura más suave.

Sus ingredientes básicos son magro de cerdo, grasa, patata cocida, pimentón de la Vera —dulce o picante—, ajo y sal. En algunas elaboraciones familiares se ajustan proporciones o se añaden matices propios, pero la base se mantiene.

Video | El Pimentón de la Vera, un tesoro culinario y un sabor único en España

Video | El Pimentón de la Vera, un tesoro culinario y un sabor único en España

P. P.

La preparación tradicional comienza con la cocción de la patata, que posteriormente se machaca y se mezcla con la carne y la grasa previamente adobadas con pimentón, ajo y sal. Una vez conseguida una masa homogénea, se embute en tripa natural y se deja orear varios días para que adquiera consistencia.

A diferencia de otros embutidos curados, la patatera tiene una textura más blanda y un sabor más suave, lo que la hace especialmente apta para untar o consumir en rodajas acompañada de pan, como ocurre durante la Pedida en Malpartida, donde se reparten miles de raciones.

Identidad y producto local

En Malpartida de Cáceres se prevé consumir alrededor de 1.500 kilos de patatera durante el día grande de la fiesta, sumando la aportada por el Ayuntamiento y la que llevan los propios vecinos en sus carros. La cifra refleja no solo la dimensión del evento, sino el arraigo de este producto en la cultura local.

Como ocurre en otras localidades de la provincia, la gastronomía actúa como vehículo de identidad. La patatera, nacida de la economía doméstica y de la tradición de la matanza, ha pasado de ser un alimento cotidiano a convertirse en emblema festivo.

Así, mientras Navas del Madroño reivindica la tenca y otros municipios celebran sus productos de matanza o recetas tradicionales, Malpartida de Cáceres ha hecho de la patatera un símbolo colectivo que trasciende lo culinario y se convierte, cada febrero, en seña de pertenencia.

