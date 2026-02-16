Alcalde de Oliva de Plasencia: "Me consta que la resolución sobre la planta de biometano será positiva"

Mientras todavía hay vecinos que acuden cada domingo a la plaza del Llano de Oliva de Plasencia para protestar por el proyecto de una planta de biometanización de alperujo en este municipio del norte de Cáceres, su alcalde, Ángel González, la defiende.

Fue en mayo del 2024 cuando se publicó en el Diario Oficial de Extremadura el anuncio por el que la Junta de Extremadura sometía a información públicala solicitud de autorización ambiental integrada del proyecto de la planta.

Resolución "positiva"

La Consejería señaló el pasado enero que, después de casi dos años, el proyecto estaba "en tramitación y estudio por parte de los técnicos", sin embargo, el alcalde de Oliva ha afirmado que la respuesta no tardará.

"Me consta que la resolución está a falta de una firma", ha dicho y, además, asegura que será "positiva", con lo que la administración regional dará el visto bueno ambiental.

Urge la respuesta

González subraya que el ayuntamiento no es el competente para eso y que, si la Junta concede la autorización, la labor del gobierno de Oliva será la de conceder la licencia de obras cuando la empresa promotora la solicite y siempre después de que "el técnico municipal me diga que puedo darla".

En su opinión, "urge" la resolución. "No sé por qué lo están retrasando tanto, llevamos ya casi dos años con este tema". No obstante, destaca que la Junta "está siendo muy escrupulosa y garante".

Planta de biometano similar a la que se quiere instalar en Oliva de Plasencia. / IAM Carbonzero

Unos quince camiones más

El alcalde explica también que el ayuntamiento presentó alegaciones en su momento, al igual que la plataforma de vecinos y asociaciones ecologistas. La principal, relativa al paso de camiones y asegura que será menor. "Si ahora, a diario, pasan unos 1.100 vehículos, después serán como máximo unos quince más".

Por este motivo, ha apuntado que "ADIF va a reforzar un puente" por el que pasarían, situado en la carretera que une Oliva de Plasencia con el cruce de Villar de Plasencia.

Sin olores, más trabajo y dinero

Además, ha hecho hincapié en que la planta de biometano "no desprenderá olores, no huele". Así lo pudo comprobar en una visita a la que la empresa IAM Carbonzero, que desarrollará esta y otras plantas a nivel internacional gracias a un fondo de inversión de Mapfre, invitó tanto al alcalde como a represenantes de los vecinos.

"Ellos no fueron, pero yo sí y, si la planta de Oliva es como la de Italia, podemos estar totalmente tranquilos porque utiliza la tecnología más avanzada".

González subraya también como aspectos positivos que creará puestos de trabajo y que dejará beneficios en el ayuntamiento a través del Impuesto de Actividades Económicas. Calcula que supondrían entre 80.000 y 90.000 euros anuales para un municipio que cuenta con un presupuesto anual de unos 300.000 euros, lo que "vendría bien para el pueblo".