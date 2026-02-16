La provincia de Cáceres: un destino de película

El cine ha encontrado en la provincia de Cáceres uno de sus platós de rodaje ideal en numerosas ocasiones. Carlos V revivía su historia en el que fue su última residencia, el monasterio de Yuste. Este fue el escenario elegido para la grabación de Carlos, Rey Emperador. El monumento también fue incluido en la grabación de Hispania, la leyenda de Viriato, que a su vez recorrió otras zonas de La Vera, como Torremenga.

Otro monasterio conocido por su atractivo cinematográfico es el de Guadalupe. Este fue el lugar donde cantó Joselito 1956 en El pequeño ruiseñor. Más tarde, en torno a los años 70, también fue el marco de escenas de El hombre que supo reinar.

Siguiendo con la ruta por el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara se encuentra el Parque Nacional de Monfragüe, llevado al cine en Territoriu de Bandolerus. Se trata de una producción realizada por los propios vecinos de la zona, principalmente la asociación local El Duendi.

Las Hurdes es otro de los rincones de la provincia que unen naturaleza e historia. Allí se rodaron las primeras imágenes del viaje del rey Alfonso XIII en 1925. Siete años después, Buñuel lo eligió como escenario para su documental Las Hurdes, tierra sin pan. De hecho, esta zona ha sido llevada al cine en diversos formatos, y es que también se incluye la producción de Buñuel en el laberinto de las tortugas. Esta es una película de animación extremeña, basada en el cómic del cacereño Fermín Solís.

Otro de los enclaves naturales de la provincia como es La Vera también ha sido elegido como espacio cinematográfico. En la piscina natural de Villanueva de la Vera se rodó la película Cerdita, ganadora del Premio Goya 2019 al mejor cortometraje de ficción.

La provincia fue visitada por otro director tan reconocido como es Almodóvar. Él se centró en el municipio de Granadilla. Este pequeño pueblo, actualmente abandonado, fue el escenario elegido para el final de Átame.

El pueblo de Garrovillas de Alconétar se une también al programa. En los años 70 fue elegida para la grabación de películas como La leyenda del alcalde de Zalamea y en los 80 de la serie Las pícaras. Más recientemente, en 2017 se rodó La Peste en la plaza del pueblo.

En Hervás se hizo un hueco también el cine independiente con películas como A mesa puesta, un documental sobre la creación artística. En las calles del municipio también se grabaron escenas del thriller Garantía Personal, que también eligió como escenario la localidad de Plasencia. Otras obras similares como Íkaro se llevaron a cabo en Peraleda de la Mata.

En la fachada de la catedral vieja de Plasencia tuvo lugar el atentado contra Fernando El Católico en Isabel, mi reina. La serie también se pasó por otros municipios como Trujillo en incluso la propia capital cacereña.

Ambos, junto a Malpartida de Cáceres, fueron parte de la ruta de rodaje de Hernán Cortés e Inés del alma mía. Este municipio también fue el elegido por obras tan notorias como Juego de Tronos, que rodó su séptima temporada en el Monumento Natural de Los Barruecos. La serie, que también hizo parada en la ciudad de Cáceres, finalizó su grabación en el Castillo de Trujillo.

Por supuesto, la preferida para estas grabaciones ha sido la capital cacereña, con sus múltiples enclaves históricos. 1492, la conquista del paraíso, fue la primera gran superproducción que pisó Cáceres. A partir de entonces han sido varias las producciones que han encontrado en la ciudad su escenario perfecto.

La Celestina, El tulipán negro, La lozana andaluza, Los señores del acero o Teresa, el cuerpo de Cristo son algunas de las películas que se han grabado en el municipio. Además, series tan reconocidas como La Catedral del Mar o Still Star Crossed, también rodada en Plasencia, han grabado algunas de sus escenas en Cáceres.

Aunque la ciudad ha sido principalmente elegida para producciones históricas, en el Cáceres más moderno también se han llevado a cabo algunas grabaciones como TQ. En ella aparecen lugares tan concurridos por los cacereños como la Plaza Mayor o Colón. Además, en la película Invisibles aparecen el Parque del Príncipe y el Instituto de Educación Secundaria El Brocense.