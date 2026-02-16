Tráfico
Persisten cortes y restricciones en varias carreteras de Cáceres por el temporal
La autovía A-66, en ambos sentidos, presenta carriles cerrados por el mal estado del firme, y la EX-203 en Jarandilla de la Vera, sufrió el corte de la vía por la caída de un árbol
La provincia de Cáceres continúa registrando incidencias en su red viaria como consecuencia del temporal. A las 07:00 horas de este 16 de febrero, varias carreteras permanecen totalmente cortadas y otras presentan restricciones parciales al tráfico, según la actualización de la Guardia Civil.
Entre las situaciones más complicadas se encuentra la CC-146, en el tramo que conecta la EX-117 con el límite de Portugal por Zarza la Mayor, donde la vía permanece anegada entre los kilómetros 3,400 y 3,900 debido a la acumulación de agua, manteniéndose en nivel negro e intransitable. También continúa completamente cortada la CC-157, que une Coria con Casillas de Coria.
La CC-436, entre Alía y Castilblanco, sigue cerrada a causa de un socavón detectado en la provincia de Badajoz, incidencia que se encuentra debidamente señalizada desde el acceso con la EX-102. Por su parte, la CC-428, entre Berzocana y Logrosán, permanece cortada a la altura del kilómetro 7,5 por desprendimiento.
La autovía A-66 también presenta afecciones en varios tramos. En sentido Sevilla, entre los kilómetros 429 y 434 y entre el 436 y el 441, se mantiene cerrado el carril derecho por el mal estado del firme. La misma situación se repite en sentido Gijón, entre los kilómetros 441 y 438. Todos los puntos afectados están señalizados.
En la EX-203, a la altura del punto kilométrico 48 y dentro del núcleo urbano de Jarandilla de la Vera, la caída de un árbol obligó a cortar la vía, si bien la Policía Local ha habilitado paso alternativo para garantizar la circulación.
Además, en el Camino General número 1, en el tramo comprendido entre Villanueva de la Vera y Madrigal de la Vera, se ha señalizado la presencia de ramas en la calzada, lo que obliga a extremar la precaución.
Las autoridades recomiendan consultar el estado de las carreteras antes de emprender viaje, ya que todavía continúan cortadas varias vías en la provincia cacereña mientras prosiguen los trabajos para restablecer la normalidad.
- Una mujer es rescatada al caer con su coche en un gran socavón que corta la carretera CC-428 de Berzocana a Logrosán
- Nueva alerta amarilla por fuertes lluvias en el norte de la provincia de Cáceres este martes
- Ingrid deja su peor huella en el norte de la provincia de Cáceres: siguen cinco carreteras cortadas, se decreta el Nivel Negro de circulación y el termómetro baja a -6 grados
- El socavón entre Berzocana y Logrosán se originó tras llenarse el terraplén de agua y habrá que esperar a que cesen las lluvias para reparar la carretera
- El comercio donde compraron la merienda varias generaciones de Jaraíz de la Vera
- El temporal azota la provincia de Cáceres: un desbordamiento en la garganta de las Nogaledas afecta a una vivienda de Navaconcejo
- El restaurante del Museo Vostell de Malpartida de Cáceres denuncia el abandono del camino de acceso: 'Los clientes no pueden pasar
- El temporal desborda Cáceres: Arroyo de la Luz, Valdefuentes y Navalvillar de Ibor, entre los más afectados