La Covatilla, el lugar favorito de los cacereños para esquiar

Con el temporal de precipitaciones que ha llegado a la península en las últimas semanas, la nieve ha hecho acto de presencia. Y no ha sido de forma suave precisamente, pues se han registrado hasta 20 centímetros de nieve en localidades como Piornal, el pueblo más alto de Extremadura. La Garganta o Tornavacas también se tiñieron de blanco.

En esta época invernal suele florecer la pasión por el esquí. En la provincia de Cáceres, si nos ponemos estrictos, no hay ninguna estación. Habría que cruzar la frontera con Salamanca para que los cacereños puedan esquiar. Se trata de la estación de esquí de Sierra de Béjar-La Covatilla.

A solo 6 kilómetros del límite con Cáceres, La Covatilla es tan cacereña como salmantina. En su inicio, allá por 2001, contaba con tres pistas, pero en la actualidad llega a las 31. Es la estación referente para esquiar del sur de Salamanca y el norte de Cáceres.

Construcción

Su construcción estuvo precedida de una intensa polémica entre organizaciones ecologistas y los promotores del proyecto. De hecho, la financiación prevista para su construcción por la Unión Europea fue cancelada por su falta de adecuación a los principios medio ambientales comunitarios, al afectar a zonas de alto valor medio ambiental de la Sierra de Candelario, protegida bajo diferentes figuras: ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves), LIC (Lugar de Interés Comunitario de Candelario) y Reserva de la Biosfera.

Pistas

Se encuentra en el término municipal de La Hoya, y el total de superficie esquiable supera los 24 kilómetros, con una cota mínima de 1.990 metros y una máxima de 2.369 metros. Las pistas se dividen en tres niveles de dificultad, aunque realmente son cuatro las categorías: verde las muy fáciles, azul las fáciles, rojo las difíciles y negro muy difíciles y pensadas para profesionales (que allí no hay).

Además, se encuentra inmerso en un largo periplo para lograr un telesilla.

En su página web, la organización explica que "en sus instalaciones podrá encontrar todo lo que pueda necesitar para una jornada completa de esquí: equipos de alquiler, prendas de montaña y material de protección, profesores de esquí cualificados, cafeteria restaurante autoservicio, un magnífico taller para poner a punto su equipo ..., incluso un chiqui-park para que los más pequeños descansen seguros mientras usted disfruta tranquilamente de la nieve".

La Covatilla se presenta como una buena atracción para el ocio cacereño, sobre todo si la idea es disfrutar de la nieve, aunque todo el norte de Cáceres es un lugar maravilloso para pasear por el monte teñido de blanco. Desde Las Hurdes hasta Sierra de Gata, La Vera o el Jerte.