La Diputación de Cáceres transforma el territorio de la provincia en "un escenario de oportunidad real para vivir, trabajar y emprender"

El próximo 24 de febrero, la Diputación de Cáceres presentará su Red de Coworking Rurales en Miajadas, detallando los beneficios y requisitos para ayuntamientos y entidades privadas

Espacios de coworking.

Espacios de coworking. / Cedida a El Periódico

Sofía Pérez Ramiro

Sofía Pérez Ramiro

Provincia de Cáceres

A menudo se ha considerado que los entornos rurales ofrecen pocas oportunidades de futuro y de conocerse, estas suelen ser poco explotadas. Ahora, desde la Diputación de Cáceres vienen a revertir esta realidad y transformar el territorio de la provincia cacereña en "un escenario de oportunidad real para vivir, trabajar y emprender", tal y como ha expresado Tomás Sánchez Campo, diputado de Informática e Innovación de la institución provincial.

Será a través de un proyecto que presentan con el nombre de Red de Coworking Rurales de la Provincia de Cáceres. Esta herramienta nace desde lo local, con el objetivo de habilitar espacios que faciliten el emprendimiento y el trabajo en el medio rural.

Desde la institución ofrecerán una conectividad digital de alta capacidad, espacios multiusos y versátiles y acompañamiento mediante una mentorización experta, además de acceso a recursos y financiación. Con ello se busca impulsar una comunidad activa, desarrollar competencias para la Cuarta Revolución Industrial y la consolidación de alianzas público-privadas.

La presentación de la campaña tendrá lugar el próximo martes, 24 de febrero, en el Palacio Obispo Solís de Miajadas. Allí, se darán a conocer los pasos ya dados en la consecución del objetivo de la campaña, además de explicar los requisitos y beneficios que aportará al ayuntamiento y entidades privadas. Además, se expondrán los retos inmediatos a los que hacer frente y la hoja de ruta a seguir de cara al futuro.

El encuentro está dirigido a representantes institucionales interesados en integrar el espacio de coworking de su municipio en la red. Además, entidades privadas, profesionales del desarrollo local, personas que desarrollan su actividad en la provincia y organizaciones interesadas en la colaboración público-privada, también podrán formar parte de la iniciativa.

Cartel de las Jornadas Coworking de la Diputación de Cáceres.

Cartel de las Jornadas Coworking de la Diputación de Cáceres. / Cedida a El Periódico

Las jornadas serán presentadas por Antonio Díaz Alías, alcalde de Miajadas, junto con María Martos Pérez, subdirectora de Coordinación de Iniciativas contra la Despoblación del Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España. A su vez, les acompañarán técnicos y técnicas, así como representantes de otros espacios coworking.

Desde la organización, ponen a disposición de los interesados este enlace para realizar las inscripciones.

