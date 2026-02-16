La Diputación de Cáceres organiza encuentros de buenas prácticas en los territorios Unesco de la provincia

La Diputación Provincial de Cáceres, a través del proyecto Teunesco, cofinanciado por la Unión Europea mediante el Programa Interreg VI-A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027, ha organizado una serie de encuentros destinados a la transferencia de buenas prácticas experienciales en los Territorios Unesco de la provincia. La iniciativa busca fortalecer el desarrollo sostenible de estos espacios a través del intercambio de conocimientos, herramientas y experiencias aplicadas al ámbito rural y natural.

El programa tiene como objetivo principal promover la sostenibilidad, la digitalización, el uso de las tecnologías de la información, el marketing online y la adaptación al cambio climático, aspectos considerados estratégicos para mejorar la competitividad empresarial y favorecer el crecimiento económico local. Durante las jornadas se analizarán casos reales, iniciativas innovadoras y metodologías orientadas a optimizar la gestión de actividades vinculadas al turismo y a los servicios en entornos protegidos.

Los encuentros están dirigidos a personal técnico, gestores y profesionales relacionados con la prestación de servicios en distintos sectores empresariales, especialmente aquellos vinculados al turismo rural y de naturaleza. La participación será gratuita, previa inscripción a través del teléfono habilitado por la organización (927 255 602).

Calendario de encuentros

Las sesiones se desarrollarán en horario de mañana y tarde (de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas) en distintos enclaves representativos de los Territorios UNESCO cacereños.

El primer encuentro tendrá lugar el 24 de febrero en el Circular FAB de Malpartida de Plasencia, dentro de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe. La jornada abordará la gestión sostenible del negocio turístico en espacios protegidos, poniendo el foco en la biodiversidad como elemento diferenciador, la historia reciente del territorio y las oportunidades que ofrece el turismo de naturaleza y ornitológico.

Encuentros de transferencia de buenas prácticas experienciales. / Diputación de Cáceres

La segunda cita se celebrará el 26 de febrero en el Auditorio de las Comendadoras de Brozas, en el entorno de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza del Tajo-Tejo Internacional. En este caso, el contenido estará orientado a reforzar la capacidad del tejido empresarial mediante herramientas de digitalización, marketing y sostenibilidad, con el fin de mejorar la rentabilidad y la atracción turística del destino.

El ciclo concluirá el 3 de marzo en el Centro de Visitantes del Geoparque Mundial Villuercas-Ibores-Jara, en Cañamero. Este último encuentro se centrará en el papel de la huella ecológica, la geología y los recursos endógenos como motores para impulsar un turismo sostenible capaz de generar impacto económico positivo en el territorio.

Con esta iniciativa, la diputación refuerza su apuesta por la cooperación, la innovación y la sostenibilidad como ejes clave para el desarrollo de los Territorios UNESCO de la provincia, promoviendo un modelo de crecimiento alineado con los desafíos ambientales y económicos actuales.