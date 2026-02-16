El órgano: un instrumento que convierte a pequeños artistas en músicos de toda una orquesta en Cáceres

A lo largo de los años el órgano ha sido un instrumento habitualmente asociado a la música litúrgica y, por lo tanto, uno de los que menos atraía a los artistas más jóvenes. Este hecho, sumado a unas enseñanzas musicales centradas en el ámbito profesional, derivó en que poco a poco el órgano se convirtiese en un instrumento de adultos. Desde el Conservatorio Oficial de Música de Cáceres quieren cambiar esta realidad. Miguel del Barco, antiguo estudiante de dicha institución, es desde hace 24 años uno de sus profesores de órgano.

Él apuesta porque los más pequeños también conozcan este instrumento y disfruten de su música. Con este objetivo impulsó su proyecto pionero de enseñanza con una ampliación de los estudios de órgano a grado elemental. Esto significó que la formación que antes solo se ofrecía a los más mayores, ahora también era accesible a quienes nunca lo habían probado. Una etapa inicial oficial para quienes quisieran comenzar los estudios de órgano desde el principio.

El instrumento más completo

"El órgano es el instrumento que más conocimientos musicales puede aportar", declara Del Barco. De su música se conservan repertorios ininterrumpidos desde el siglo XIII hasta la actualidad. Además, la formación de los músicos que se dedicaban profesionalmente al órgano era una de las más completas. No solo debían adquirir destreza con el instrumento, sino que a su vez aprendían composición, acompañamiento e improvisación. Tocaban la partitura únicamente con la mano izquierda, mientras que con a derecha creaban melodía que ellos mismos elaboraban en el momento de la actuación.

Alumnas de Miguel del Barco en diferentes órganos de la provincia de Cáceres. / Cedida a El Periódico

Este impresionante instrumento además permite jugar con los sonidos, simulando la música de diferentes instrumentos creando "la melodía de una orquesta".

Desde el principio las clases fueron muy bien acogidas por los estudiantes de música, que cada año ocupan las doce plazas ofertadas en su aula. Sus alumnos más pequeños a día de hoy tienen siete años, un rango de edad que abarca hasta los 15 años, con los alumnos que harán próximamente la prueba de acceso a la formación profesional.

Una experiencia musical única

El objetivo principal de esta formación no es solo que los alumnos aprendan a tocar el instrumento en sí, sino que conozcan de primera mano las diferentes variedades que hay. De esta manera, organizan excursiones a diferentes instrumentos de la provincia de Cáceres.

El órgano renacentista de Garrovillas de Alconétar, el más antiguo de España en funcionamiento, ha sido uno de los destinos claves. Junto a él, el órgano barroco de Trujillo y el órgano mayor de la catedral de Badajoz han sido otras de las paradas donde los jóvenes han podido poner a prueba su destreza. De cara al futuro, Del Barco planifica un viaje al Romanticismo, dando a sus alumnos la oportunidad de conocer la sonoridad de los órganos de la época.

Además, desde hace ya tres años, asisten al Conservatorio Superior de Salamanca. Allí se organizan unas jornadas en conmemoración del Día de la Mujer en la que el órgano moderno de la institución es uno de los protagonistas de la cita. A través de esas actuaciones los alumnos han podido conocer aspectos tan importantes como que este es un instrumento que también se puede tocar con los pies. A su vez, al tratarse de actuaciones más profesionales, se relacionan con "instrumentos de mayor envergadura".

El órgano es el instrumento más versátil que puede haber, "capaz de sonar como una orquesta sinfónica o como el instrumento más íntimo y pequeñito que pueda haber". Así lo describe Miguel del Barco, quien anima a quienes aún no se deciden a iniciar su formación musical a probar el único instrumento que "puede tocar todo tipo de repertorio desde la Edad Media hasta la actualidad".