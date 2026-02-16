Qué hay detrás de la fiesta más multitudinaria del carnaval de Malpartida de Cáceres

La Pedida de la Patatera se ha consolidado como uno de los actos centrales del carnaval de Malpartida de Cáceres, con más de 10.000 asistentes cada año y el reparto de alrededor de 1.500 kilos de este embutido típico. Pero más allá de las cifras y del ambiente festivo, la celebración tiene un origen histórico ligado a las tradiciones populares del municipio.

Una tradición vinculada al carnaval

El origen de la Pedida de la Patatera se remonta a las antiguas costumbres carnavaleras, cuando los vecinos recorrían las calles del pueblo pidiendo alimentos de casa en casa. La patatera, embutido elaborado con magro de cerdo y patata, era uno de los productos más habituales en las despensas familiares y terminó convirtiéndose en el símbolo de la fiesta.

Con el paso del tiempo, aquella petición informal derivó en un pasacalles organizado que hoy mantiene la esencia original: vecinos ataviados con trajes tradicionales recorren el municipio acompañados de carros decorados y charangas, hasta culminar en una gran degustación popular en la Plaza Mayor y los alrededores de los arcos de Santa Ana.

Cómo se eligen la Patatera Popular y la Patatera de Honor

La celebración arranca cada año con la Gala de la Patatera, donde se entregan los dos reconocimientos principales: Patatera Popular y Patatera de Honor.

El título de Patatera Popular se concede a una persona muy vinculada a la vida social y cultural del municipio, que haya contribuido a mantener y fortalecer las raíces locales. Es un reconocimiento con fuerte carga simbólica y emocional, como ha ocurrido en la última edición con el homenaje póstumo a Juan Manuel Galán, conocido como Chufla.

Por su parte, la Patatera de Honor distingue a figuras destacadas del ámbito gastronómico o cultural que hayan contribuido a la promoción de la gastronomía extremeña. En la edición más reciente, el galardón ha recaído en el restaurador Víctor Corchado, por su trayectoria y su defensa del producto regional.

La elección de ambos títulos se realiza desde la organización de la fiesta y el Ayuntamiento, valorando la trayectoria, la vinculación con el municipio y la aportación a la cultura y gastronomía extremeñas.

Consejos para quienes acuden por primera vez

Para quienes visitan la fiesta por primera vez, el Ayuntamiento insiste en la importancia de acudir con antelación, especialmente al acto central que comienza en torno al mediodía con el pregón desde el balcón consistorial y el posterior pasacalles.

También se recomienda utilizar transporte público o taxi para garantizar una vuelta segura. El consistorio autoriza la entrada de taxistas tanto de Cáceres como de municipios cercanos para facilitar el regreso de los asistentes. Cada año se despliega un dispositivo de seguridad compuesto por 115 efectivos entre Guardia Civil, Policía Local, seguridad privada y servicios sanitarios.

Otra recomendación básica es participar del espíritu de la fiesta: vestir algún elemento tradicional si se desea integrarse en el pasacalles, seguir las indicaciones de la organización y disfrutar de la degustación popular con respeto.

"La vida es bastante dura como para no disfrutar de esta fiesta", ha señalado el alcalde en anteriores ediciones, recordando que durante esos días "todo el mundo es bienvenido". La Pedida de la Patatera mantiene así su esencia: tradición, identidad local y celebración compartida en torno a uno de los productos más representativos de la gastronomía extremeña.