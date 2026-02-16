Fiesta de carnaval
La Pedida de la Patatera de Malpartida de Cáceres a la vuelta de la esquina
Malpartida de Cáceres celebrará la Pedida de la Patatera con más de 10.000 personas, desfiles, degustaciones y conciertos que se extenderán hasta la madrugada
Este martes Malpartida de Cáceres celebrará su día grande. La Pedida de la Patatera, una de las fiestas más esperadas dentro y fuera del municipio, volverá a llenar sus calles de alegría e ilusión. Cada año esta festividad congrega a más de 10.000 personas, y este año en la localidad no esperan una asistencia menor.
Este lunes la fiesta ya ha dado comienzo con la Gala de la Patatera, en la que se han entregado los títulos más representativos de la festividad. La Patatera de Honor, recibida por Víctor Corchado, regente del restaurante Borona Bistró en Cáceres, y la Patatera Popular, como homenaje a Juan Manuel Galán, conocido popularmente como Chufla.
La programación
La celebración dará comienzo a las doce de la mañana en la Plaza Mayor de Malpartida de Cáceres, con la congregación de los participantes del pasacalle popular. El alcalde será quien marque el inicio con su habitual pregón desde el ayuntamiento en torno a las 12:30 horas. El desfile partirá desde la misma plaza y se extenderá hasta los arcos de Santa Ana. Los vecinos de la localidad, vestidos con las ropas típicas de la época o disfraces tradicionales de la festividad, recorrerán las calles del municipio con sus carros decorados y acompañados de la música de charangas locales.
Al finalizar el pasacalle tendrá lugar la degustación de patatera en la que se repartirán 2.500 raciones de patatera con pan. La cantidad total que se estima para la celebración es de unos 1.500 kilos de patatera. El ayuntamiento aporta 500 kilos que se suman a las contribuciones de los vecinos locales.
La fiesta se prolongará hasta altas horas de la madrugada, con la celebración de diversos conciertos.
Seguridad y transporte garantizados
En su presentación, Alfredo Aquilera, alcalde de Malpartida de Cáceres, hizo hincapié en la seguridad que caracteriza a esta festividad. Entre seguridad pública, guardia civil, policía local, seguridad privada y dispositivos sanitarios se ha establecido un equipo de 115 efectivos.
El alcalde destacó que, gracias a la exhaustiva planificación de la fiesta y al trabajo de los efectivos, el año pasado "solo fueron necesarias cinco intervenciones sanitarias". En sus propias palabras teniendo en cuenta el total de asistentes que acoge esta celebración, "se trata de una cifra muy positiva".
Además, desde el municipio también se garantiza el transporte para que todos aquellos que lleguen de fuera "tengan asegurada una forma de volver".
