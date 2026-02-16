Gastronomía lusa
Del bacalao al vino verde: así se vive la gastronomía portuguesa en Malpartida de Cáceres
Tapita Portuguesa busca conectar ambas culturas a través de la gastronomía, ofreciendo platos adaptados para vegetarianos y una propuesta que incluye vinos portugueses
El bar Tapita Portuguesa, recientemente inaugurado en la Plaza Mayor de Malpartida de Cáceres, ha apostado por acercar la gastronomía tradicional lusa al público extremeño. Desde su apertura, el local ha despertado curiosidad no solo por sus platos, sino también por las particularidades de una cocina vecina que, pese a la cercanía geográfica, presenta matices propios frente a la española.
Dos cocinas cercanas pero distintas
Desde Tapita Portuguesa han explicado que una de las principales diferencias entre la gastronomía portuguesa y la española reside en el protagonismo de los guisos y platos de cuchara. Según ha indicado João, gerente del local, en Portugal se mantiene "una tradición muy marcada de cocina casera, con tiempos largos y sabores profundos". El uso habitual del bacalao en múltiples elaboraciones, así como el empleo de arroz caldoso como plato principal, también distingue a la cocina lusa.
En contraste, ha señalado que la cocina española destaca por una mayor variedad regional y por el peso de las tapas frías o rápidas, mientras que en Portugal predominan recetas contundentes y pensadas para compartir en torno a la mesa.
Opciones vegetarianas en la carta
Aunque el bacalao y las carnes a la brasa ocupan un lugar central en su propuesta, Tapita Portuguesa ha incorporado opciones vegetarianas en su menú. El establecimiento ha confirmado que ofrece platos adaptados, como guarniciones elaboradas, arroces de verduras y recetas tradicionales portuguesas reinterpretadas sin proteína animal.
Desde el local han subrayado que están abiertos a adaptar platos bajo demanda, especialmente para clientes vegetarianos, algo que, según indican, "forma parte de la hospitalidad portuguesa".
Vinos portugueses y su maridaje
La carta de vinos es otro de los pilares del proyecto. Tapita Portuguesa ha seleccionado referencias de distintas regiones de Portugal, como el Alentejo, el Douro y los Vinhos Verdes. João ha explicado que los vinos tintos del Alentejo se maridan especialmente bien con carnes a la brasa, mientras que los blancos y los Vinhos Verdes acompañan al bacalao y a los arroces de pescado.
Según ha señalado, se trata de vinos que "sorprenden por su relación calidad-precio" y que permiten al cliente descubrir variedades menos conocidas en España.
Actividades culturales ligadas a Portugal
De cara al futuro, el bar ha avanzado que tiene previsto organizar eventos y actividades culturales relacionadas con Portugal. Entre las propuestas que barajan se encuentran jornadas gastronómicas temáticas, catas de vino y veladas musicales vinculadas al fado y a la cultura popular portuguesa.
El objetivo, según han explicado, es que Tapita Portuguesa no sea solo un lugar para comer, sino también "un punto de encuentro donde se comparta cultura, tradición y forma de entender la mesa".
Con esta filosofía, el establecimiento busca consolidarse en Malpartida de Cáceres como un espacio donde la gastronomía actúe como puente entre ambos países.
