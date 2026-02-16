Trujillo cierra sus encierros con homenaje y ganaderías de primer nivel
La jornada final combinó encierros infantiles y festejo adulto con reses de Victorino Martín, Magallón y Monteviejo, además del emotivo reconocimiento a Juan Luis Salcedo, cuyo nombre ya luce en la plaza de toros móvil.
Los encierros del Carnaval de Trujillo han llegado este domingo a su fin con una jornada intensa y cargada de simbolismo. A las 12.00 horas se celebraron los tradicionales encierros infantiles con bueyes, que volvieron a reunir a numerosas familias en un ambiente festivo y seguro.
Ya por la tarde, a las 16.30 horas, tuvo lugar el encierro para adultos, protagonizado por cinco vacas de la ganadería de Victorino Martín y dos toros, uno de la ganadería Magallón y otro de Monteviejo. La jornada contó además con la presencia del propio ganadero extremeño, que quiso acompañar a la organización en este cierre de fiestas.
El momento más emotivo llegó con el homenaje a Juan Luis Salcedo. La asociación organizadora anunció a través de sus redes sociales que la plaza de toros móvil pasa a denominarse oficialmente Plaza de Toros Juan Luis Salcedo, en reconocimiento a su entrega y compromiso con los festejos y las tradiciones locales.
Con este gesto y una destacada participación, Trujillo pone el broche final a un fin de semana de encierros que han vuelto a llenar de ambiente taurino las calles de la ciudad.
