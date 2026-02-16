Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Trujillo cierra sus encierros con homenaje y ganaderías de primer nivel

La jornada final combinó encierros infantiles y festejo adulto con reses de Victorino Martín, Magallón y Monteviejo, además del emotivo reconocimiento a Juan Luis Salcedo, cuyo nombre ya luce en la plaza de toros móvil.

Uno de los toros que han participado en las capeas del Carnaval en Trujillo

Uno de los toros que han participado en las capeas del Carnaval en Trujillo / @fotografias.taurinasjm

Alejandro Cancho

Alejandro Cancho

Trujillo

Los encierros del Carnaval de Trujillo han llegado este domingo a su fin con una jornada intensa y cargada de simbolismo. A las 12.00 horas se celebraron los tradicionales encierros infantiles con bueyes, que volvieron a reunir a numerosas familias en un ambiente festivo y seguro.

Ya por la tarde, a las 16.30 horas, tuvo lugar el encierro para adultos, protagonizado por cinco vacas de la ganadería de Victorino Martín y dos toros, uno de la ganadería Magallón y otro de Monteviejo. La jornada contó además con la presencia del propio ganadero extremeño, que quiso acompañar a la organización en este cierre de fiestas.

El momento más emotivo llegó con el homenaje a Juan Luis Salcedo. La asociación organizadora anunció a través de sus redes sociales que la plaza de toros móvil pasa a denominarse oficialmente Plaza de Toros Juan Luis Salcedo, en reconocimiento a su entrega y compromiso con los festejos y las tradiciones locales.

Plaza de Toros &quot;Juan Luis Salcedo&quot; en Trujillo

Plaza de Toros "Juan Luis Salcedo" en Trujillo / CEDIDA

Con este gesto y una destacada participación, Trujillo pone el broche final a un fin de semana de encierros que han vuelto a llenar de ambiente taurino las calles de la ciudad.

