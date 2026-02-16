Vera Grande, en la provincia de Cáceres: desconectar para reconectar con la naturaleza

La provincia de Cáceres un maravilloso entorno natural que cada año visitan multitud de amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre. Ahora, en pleno corazón de la comarca de La Vera, los turistas disponen del emplazamiento perfecto en el que alojarse: Vera Grande.

El proyecto nace hace cuatro años de la mano de Juan Barambones, ingeniero industrial de la Comunidad de Extremadura. Se trata de una iniciativa de turismo sostenible que a su vez lucha contra la despoblación en las zonas rurales. La idea surgió realmente de una casualidad, la compra de una finca que terminó ampliándose a la adquisición de dos terrenos colindantes englobando un total de cinco hectáreas. Tal vez muchos habrían empleado todo ese espacio libre para proyectos muy diferentes, pero Juan decidió crear un espacio dedicado a los amantes de la naturaleza.

El proyecto comenzó con la construcción de una primera cabaña y una vez finalizadas las obras Juan se dio cuenta de que necesitaban algo de ayuda. Inició una campaña de crowdfunding y pronto fueron muchos los que se unieron a la causa. Ya en 2024, después de una incansable lucha, por fin pudo ver su diseño hecho realidad.

La finca cuenta ahora con seis cabañas, diseñadas para que los visitantes puedan integrarse por completo con la naturaleza. Su interior es de madera de castaño, y todos los procesos de transformación de la madera se han realizado en la propia construcción, usando energía renovable. Además, en su exterior se encuentran recubiertas por acero corten, un material que al oxidarse se integra de forma natural en la construcción.

"Queremos ser un referente en el turismo sostenible", explica su promotor, indicando que, además de ser un lugar donde disfrutar de la naturaleza, también quieren concienciar de su cuidado. Es por ello que impulsan un plan comprometido con la agenda 2030.

Hasta el momento el proyecto funciona tal y como esperaban, y alrededor de 100 personas se alojan cada año en sus instalaciones. En Vera Grande el objetivo principal es que quienes los visiten disfruten al máximo de la experiencia. Es por ello, que incluso en su página web reúnen una serie de rutas y actividades que realizar en la zona. Además, como novedad, planean incluir bicicletas eléctricas para facilitar el transporte a quienes quieran recorrer los pueblos cercanos.