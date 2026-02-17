Más de 1.000 personas colorean las calles de Jaraíz de la Vera en unos Carnavales que pudieron con todo

Jaraíz de la Vera vive unos días llenos de diversión, música y colores gracias a la celebración de una de las fiestas más animadas del calendario: los Carnavales. La localidad cacereña no se ha quedado atrás en comparación con otros lugares de la provincia, y a sus calles salieron numerosas comparsas.

Los desfiles se dividieron en dos días: el primero, el sábado; y el segundo, este lunes. En el del fin de semana, los animados veratos pudieron con el mal tiempo que producían tanto el frío como el viento, dificultando este último en ocasiones la correcta continuidad del desfile. En ocasiones, se estaba más pendiente del disfraz que de la propia coreografía.

20 comparsas

Han salido unas 20 comparsas, grupos formados por vecinos del pueblo y de localidades cercanas, alcanzando el millar de personas presentes. Tanto el sábado como el lunes, el recorrido salió de la ermita del Salobrar y duró unas tres horas hasta llegar al parque de San Miguel.

La marcha la encabezaron componentes de ASPACE y la Asociación Vera Plena Inclusión, y le siguieron el resto de categorías: comarcal, infantil, adultos y juvenil. En el primero, el comarcal, volvió a impresionar el despligue de las comparsas de localidades vecinas como Cuacos, Tejeda y Pasarón, tres comparsas ya míticas que se caracterizan por el gran número de integrantes.

Fiesta

Una vez finalizado el desfile, la fiesta continúa en la plaza Mayor, donde hay instalada una carpa municipal que albergará actuaciones musicales hasta bien entrada la madrugada. A las 20.30, 'Generación Stereo' con Paco Santos Animación. A las 21.45 horas, entrega de premios de los desfiles, a las 23 horas, actuación de Alba Dreid. Y, a partir de medianoche, festival de música con los DJ locales Pinel y Xenón.

Los Carnavales finalizan en Jaraíz de la Vera, una población que sigue a espensas de ver esta celebración local declarada como Fiesta de Interés Turístico Regional por su fusión de tradición y modernidad.