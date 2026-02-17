Descubre los sabores de Cáceres: un recorrido por sus platos más típicos y sus curiosos nombres

La provincia de Cáceres se caracteriza por una amplia variedad gastronómica. Esta, más allá de ser uno de los principales motores económicos de la zona, es también uno de los atractivos turísticos más fuertes que ha mantenido la región a lo largo de los años. Las migas, la patatera, el jamón ibérico o la Torta del Casar han sido, y siguen siendo, algunos de los productos y platos típicos más demandados.

Ellos, además de por su sabor, tienen nombre ya muy reconocidos tanto fuera como dentro de la provincia. Sin embargo, entre las localidades cacereñas también se puede encontrar una amplia lista de alimentos y elaboraciones con nombres cuanto menos curiosos.

Nombres más populares

Entre los más conocidos, sin duda alguna, se encuentra el cojondongo, un plato típico de la zona de Tierra de Barros. Se sitúa a medio camino entre una ensalada contundente y un gazpacho espeso, con ingredientes como tomates maduros, pan del día anterior, ajo, aceite de oliva virgen extra, vinagre de Jerez y sal. Su nombre nace de una expresión popular asociada a la cocina rústica y de pastores.

A él se suma la ensalada de zorongollo, popular en el norte de la provincia y preparada a base de pimientos rojos asados, tomates, cebolla, ajo, aceite de oliva virgen extra, vinagre y sal. Su nombre deriva de la palabra frangollo, proveniente del latín frangere. Esta palabra, que significa desmenuzar, hace referencia al proceso de elaboración del plato.

Una comida que también toma su nombre de su elaboración son las papas temblonas también conocidas popularmente como papas revolconas. Esta es un plato propio de las matanzas caseras y consiste en un puré de patata cocido, triturado y mezclado con pimentón de la Vera, aceite y a veces torreznos.

En la parte más dulce se encuentran los sapillos, hechos de miga de pan, huevo, leche, azúcar, canela y piel de naranja/limón. Son típicos de zonas como el Valle del Jerte y Campo Arañuelo, y su nombre hace referencia a la forma que toman al freírse.

Los menos conocidos

En el lado contrario, se encuentra algunos platos típicos cuyo nombre está menos extendido en la provincia. En primer lugar, se encuentra el esparragau, habitual de las comidas invernales de las comarcas de Sierra de Gata. Este se elabora a partir de repollo, patatas, ajo y a menudo espárragos u otras verduras. Su nombre proviene de una deformación de esparragado, que era u denominación original. En la zona, debido a la influencia del dialecto galaico-portugués muchas terminaciones en '-ado' se transforman en '-au'.

Otro nombre curioso es el de jilimojas, también proveniente de la Sierra de Gata. Se trata de un plato de aprovechamiento a base de la careta de cerdo asada y carne del cerdo, aliñada con ajo y sal. Su apelativo deriva de su conexión fonética con la palabra ajilimoje, que se define como mezcla.

Estos nombres son el claro ejemplo de que se debe probar algo antes de decir que no te gusta. Por muy poco apetecibles que puedan sonar sus nombres, todos ellos esconden un auténtico tesoro culinario en la provincia de Cáceres.