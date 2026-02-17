Varias carreteras de la provincia de Cáceres permanecen este martes cortadas o con incidencias por el temporal

La provincia de Cáceres mantiene este lunes varias carreteras afectadas por las consecuencias del temporal de lluvia, con cortes totales y problemas de circulación por anegamientos y desprendimientos, según la actualización de la Guardia Civil a las 08:00 horas. En total, son cinco las vías que presentan incidencias, algunas de ellas con nivel negro, lo que implica riesgo elevado para la circulación y la recomendación de evitar el tránsito.

La carretera CC-146, que conecta la EX-117 con el límite de Portugal por Zarza la Mayor, permanece afectada entre los kilómetros 3,400 y 3,900 debido al anegamiento de la vía por lluvias intensas. La incidencia ha sido catalogada con nivel negro, el más alto en la escala de gravedad.También continúa cortada en su totalidad al tráfico la CC-157, que une Coria con Casillas de Coria. A esta se suma la CC-436, que comunica Alía con Castilblanco, cerrada por un socavón localizado en la provincia de Badajoz. La incidencia está señalizada en el acceso desde la EX-102 con la CC-436.

La carretera CC-428, entre Berzocana y Logrosán, se encuentra cortada a la altura del kilómetro 7,5 por desprendimientos. La zona está debidamente señalizada para advertir a los conductores.

Además, en la A-66, en sentido Sevilla, se ha cortado el carril derecho entre los kilómetros 428 y 432 también por un desprendimiento. El tramo afectado se encuentra señalizado, aunque se permite la circulación por el carril izquierdo.

Desde los servicios de emergencia y conservación de carreteras se recomienda extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios por las zonas afectadas y atender en todo momento a la señalización provisional instalada en los tramos con incidencias. Asimismo, se recuerda que la situación puede variar en función de la evolución meteorológica y de los trabajos de limpieza y reparación.