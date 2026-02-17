Miles de personas se reúnen en Villar del Pedroso para disfrutar del Carnaval de las Ánimas, una tradición centenaria donde lo religioso y lo militar se fusionan

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pablo Parra

Cáceres

Villar del Pedroso es una de esas localidades que están viviendo unos días de fiesta y tradición con sus Carnavales. En su caso, el conocido como el Carnaval de las Ánimas, declarado Fiesta de Interés Turístico Regional en 2020, dura del 15 al 22 de febrero, es decir, toda esta semana.

Durante esos siete días, Villar del Pedroso se transforma para celebrar uno de los rituales festivos más singulares de Extremadura, lejos de los disfraces y el bullicio carnavalesco habitual. Esta antigua celebración, cuyos orígenes se remontan al siglo XVII, combina simbolismo religioso, evocaciones militares y un intenso sentido comunitario que alterna alegría y recogimiento.

Allí acudieron diferentes figuras institucionales, como los diputados Javier Prieto, Sergio Rey y Samuel Fernández Macarro, representando a la Diputación Provincial de Cáceres, o María José Nevado y Eduardo Villaverde como representación de la Junta de Extremadura.

El alcalde de la localidad, Óscar Fernández, comentaba a este diario que el lugar está "hasta arriba de gente". No sabe decir la cantidad exacta de personas, pero sí asegura que son "miles", una cantidad cercana a "la de siempre".

Fiesta

El corazón de la fiesta es el baile del serengue, una escenificación colectiva que, al son del tamboril, reúne a generales o generalas, capitanes, alféreces, sargentos, abanderados, bastoneros, autoridades y vecinos. Todos participan en una coreografía ritual donde ondean pendones y resuenan las salvas de escopeta, reforzando el aire marcial que caracteriza a la celebración.

Entre los momentos más sobrecogedores figura la comitiva nocturna previa al carnaval, cada vez menos frecuente, que recorre las calles al anochecer pidiendo limosnas por las ánimas del purgatorio. Acompañados por tamboriles, un esquilón y coplillas repetitivas, los participantes avanzan entre el frío y el silencio, creando una atmósfera ancestral que conecta con la memoria colectiva del pueblo.

Otro de los rituales centrales tiene lugar en la madrugada del martes, cuando se elabora el Ramo de Ánimas, adornado con roscas de pan aromatizadas con anís. Tras su confección, se traslada a la casa del general o generala y luego al cementerio en comitiva para rendir homenaje a los difuntos.

La jornada se completa con la venta de estas roscas, unas 270 concretamente, las carreras ceremoniales de los sargentos con alabardas y la constante presencia del olor a pólvora, mezclado con café caliente, aguardiente y dulces tradicionales que alimentan la convivencia vecinal.

