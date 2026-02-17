Festividades y platos típicos donde la morcilla es la protagonista en Cáceres

La morcilla de Guadalupe, conocida tradicionalmente como morcilla de berza, no solo es uno de los productos más representativos de la gastronomía del municipio, sino que también presenta particularidades que la diferencian de otras variedades de la provincia de Cáceres. Su composición, su versatilidad culinaria y su presencia en celebraciones populares la han convertido en un referente gastronómico en Las Villuercas.

Qué aporta la morcilla de berza frente a otras morcillas

A diferencia de otras morcillas extremeñas —como la patatera o la morcilla ventera de Navas de Madroño— la de Guadalupe incorpora berza, repollo y acelga a la receta tradicional de sangre, grasa, ajo, sal y pimentón. Esta combinación vegetal aporta una textura más fina y un sabor más suave.

La presencia de verduras en su elaboración introduce fibra vegetal y matices aromáticos distintos, lo que la hace menos contundente que otras morcillas más grasas o especiadas. Además, su pasta fina facilita una digestión más ligera en comparación con variedades más densas.

Según los productores locales, el reposo de varios días tras su elaboración potencia la integración de los ingredientes, mejorando el sabor y la textura, una característica que la diferencia en el paladar de consumidores habituales de embutidos en la provincia.

Recetas tradicionales con morcilla de Guadalupe

En la cocina tradicional cacereña, la morcilla de berza ocupa un lugar destacado por su versatilidad y su arraigo histórico. En Guadalupe y en municipios cercanos como Cañamero o Logrosán es habitual encontrarla preparada de distintas formas: asada a la brasa o frita y servida como tapa, integrada en guisos tradicionales de legumbres, incorporada a potajes y cocidos —especialmente durante los meses más fríos— o formando parte de revueltos con huevo y platos acompañados de berzas salteadas.

En la comarca de Las Villuercas, los platos de cuchara han sido durante generaciones la base de la alimentación rural, y la morcilla ha desempeñado un papel esencial en esas recetas transmitidas de padres a hijos. Esta tradición morcillera también se extiende a otros puntos de la provincia, como Navas de Madroño, donde la elaboración de la conocida morcilla ventera ha dado lugar incluso a una fiesta gastronómica propia que cada año reúne a vecinos y visitantes en torno a este producto emblemático.

Fiestas y eventos gastronómicos en torno a la morcilla

Aunque Guadalupe es conocida internacionalmente por su monasterio —declarado Patrimonio de la Humanidad—, la gastronomía ocupa un lugar destacado en su calendario festivo. Durante las celebraciones patronales y en eventos vinculados a la promoción turística del municipio, la morcilla de berza es uno de los productos protagonistas en degustaciones y jornadas gastronómicas locales.

En la provincia de Cáceres existen ejemplos consolidados de eventos dedicados a embutidos tradicionales, como la fiesta de la morcilla ventera en Navas de Madroño, donde se reparten miles de raciones cada año. Este tipo de iniciativas refuerzan la identidad gastronómica local y promueven el consumo de productos artesanales.

En el caso de Guadalupe, los productores que elaboran bajo el sello compartido 'Morcilla de Guadalupe' han contribuido a consolidar la imagen del producto como emblema culinario del municipio. Con una producción anual conjunta que ronda las 25.000 kilos, el embutido se ha convertido en uno de los reclamos gastronómicos para visitantes que recorren Las Villuercas.

Más allá de su valor turístico, la morcilla de berza mantiene su esencia como producto artesanal y de proximidad, ligado a la tradición y al saber hacer transmitido durante décadas en la localidad cacereña.