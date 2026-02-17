Las parroquias de Trujillo celebran el Miércoles de Ceniza el 18 de febrero

Las parroquias de Santa María la Mayor, San Francisco y San Martín de Tours de Trujillo celebrarán el próximo miércoles 18 de febrero de 2026 el tradicional Miércoles de Ceniza, jornada que marca el inicio de la Cuaresma en el calendario litúrgico cristiano.

La primera celebración tendrá lugar a las 10:30 horas en la iglesia de San Martín de Tours, mientras que por la tarde, a las 19:30 horas, se oficiará Santa Misa con imposición de la ceniza en el templo de San Francisco. Durante ambas ceremonias, los fieles recibirán la ceniza como símbolo de conversión y preparación espiritual de cara a la Semana Santa.

Noticias relacionadas

Asimismo, desde las parroquias se ha informado de que la colecta de esta jornada se destinará a la ejecución del nuevo retablo del Cristo Cautivo y su Amado Discípulo San Juan en la iglesia de San Francisco, un proyecto que continúa avanzando gracias a la colaboración de la comunidad parroquial.