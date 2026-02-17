Malpartida de Cáceres celebra su tradicional Pedida de la Patatera con un día soleado y 10.000 asistentes

Este martes Malpartida de Cáceres celebraba su tradicional Pedida de la Patatera. Después de varias jornadas de lluvia, la localidad ha podido recibir este día tan especial con un cielo soleado y libre de nubes.

La Pedida de la Patatera, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, es una de las celebraciones más importantes del calendario festivo de Malpartida de Cáceres. Como tal, cada año la fiesta cuenta con una asistencia de 10.000 personas. Una cifra que desde la alcaldía del municipio consideran que se repite un año más.

Un encuentro de recuerdos y agradecimientos

En el interior del ayuntamiento la fiesta comenzaba con un encuentro previo al pasacalle popular. En él participaba el chef malpartideño Víctor Corchado, galardonado este año con la Patatera de Honor. Recibió el título este lunes en la Gala de la Patatera, una ceremonia muy emotiva en la que también se realizó un homenaje a 'Chufla', proclamado Patatera Popular.

Además, este diario ha tenido una presencia destacada en la celebración este año. El director del Museo Vostell Malpartida, José Antonio Agúndez, se ha convertido en 'Leoncia', la última vocera de El Periódico Extremadura e icono de la ciudad de Cáceres.

Alfredo Aquilera, alcalde de Malpartida de Cáceres, agradecía su asistencia a las autoridades presente, indicando que en la Pedida de la Patatera "todos son malpartideños".

Así empezaban la fiesta en la Plaza Mayor

En la Plaza Mayor, los vecinos del municipio empezaban a agolparse. Entre risas, alguna cerveza, vino y mucha patatera, disfrutaban de los momentos previos al pregón.

Las mujeres lucían el traje de percal, en representación de la mujer de campo antigua. Por su parte, las más atrevidas vestían trajes agitanados adornados con coloridos pañuelos. Mientras, los hombres con pantalón, camisa blanca, chaleco y pañuelo de labrador, también una indumentaria de origen campesino, se centraban en revivir los orígenes de esta festividad.

Inés Bachiller, vecina del pueblo, lleva siendo fiel a la tradición "toda la vida". Cada año vive la celebración "como si fuera la última", y esta ocasión no ha sido diferente. Ataviada con su traje regional como en cada Pedida de la Patatera y luciendo su colorido mantón ha sido una de las primeras en acudir en la mañana de este martes a la plaza de Malpartida de Cáceres.

A las 12:30 horas el alcalde del municipio aparecía en el balcón del ayuntamiento. Con el habitual pregón daba el pistoletazo de salida al festejo señalando que en Malpartida de Cáceres tenían "un doble motivo de celebración", el buen tiempo y su tradición.

Carlos Gil

El eslogan que ya caracteriza a esta fiesta se repite un año más. ¡La vida son cuatro días y uno de ellos la Patatera! Entre vítores y aplausos el alcalde clama que esta "es una fiesta para pasárselo bien", en la que la prioridad es que todos, vecinos y visitantes "se sientan como en casa".

Así, los malpartideños iniciaban el pasacalle popular al ritmo de trompetas y tambores. Entre canciones de redoble y demás cantes populares, la charanga 'La Cuadrilla' marcaba el paso de la caminata.

Esta es una fiesta que une generaciones, algo que recordaba Marta Montero. La joven abandonaba el desfile para darle un beso a su abuela, de quien recoge la tradición."Es una ilusión poder disfrutar de este día una vez más a su lado", cuenta Marta, explicando que desde hace varios años su abuela es quien la prepara por las mañanas para este gran día.

Tres paradas para reponer fuerzas y disfrutar de la patatera

Los presentes llegaban a la primera parada del desfile en Santa Ana con los ánimos intactos. Así lo demostraba Manuel Giraldo, quien, acompañado de sus fieles amigos, recordaba el nacimiento de la celebración como parte de la fiesta de los quintos. Un día en el que los jóvenes que iniciaban el servicio militar iban pidiendo por las calles del pueblo. La Pedida de la Patatera surgió porque este era el alimento que obtenían en mayor cantidad, por su precio asequible y su presencia habitual en las casas a causa de las matanzas.

¡Búscate en las imágenes de la Pedida de la Patatera de Malpartida de Cáceres! / Carlos Gil

La caminata continuaba su marcha hasta su segunda parada en la Plaza de la Nora. El colorido de los trajes inundaban las calles del municipio y la música de la charanga 'Diversión Asegurada' retumbaba en el corazón de cada uno de los asistentes.

El pasacalle llegaba a su fin en los arcos de Santa Ana con uno de los momentos centrales de la celebración. La degustación de patatera iniciaba en la plaza, con la oferta de unas 2.500 raciones de patatera con pan. A los 1.500 kilos aportados por el ayuntamiento se suman las contribuciones de los propios vecinos.

Seguridad garantizada ante todo

Los efectivos policiales, presentes en todo el recorrido, se aseguraban de que la fiesta transcurriese con normalidad. Entre seguridad pública, guardia civil, policía local, seguridad privada y dispositivos sanitarios se estableció un equipo de 115 efectivos.

La seguridad privada se mantuvo fija en la Plaza Mayor, garantizando que los asistentes no accedan con botellas de vidrio ni organicen verbenas en la zona. El resto de efectivos de seguridad acompañaron al pasacalle en su recorrido, mientras que la Guardia Civil fluctuaba entre los puntos donde se produjese mayor jaleo.

Además, desde el ayuntamiento se establecieron dos puntos sanitarios, a cargo del equipo de la DYA. Uno a la izquierda del ayuntamiento y otro en la zona de ocio de la piscina municipal, donde se celebró la disco móvil posterior al pasacalle.

Malpartida de Cáceres despedía su día grande con un baile popular en la plaza mayor. Dj Tito y la orquesta Diamante eran los encargados de poner el toque musical al encuentro.