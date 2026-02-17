Los 'Pelujines Folk' de Tornavacas y 'El Cantillo' de Cabezuela del Valle: dos ejemplos del folclore jerteño

La Real Academia Española, en su diccionario, define al folklore como el “conjunto de costumbres, creencias, artesanías, canciones, y otras cosas semejantes de carácter tradicional y popular”.

El Valle del Jerte, comarca del norte extremeño con un abundante patrimonio material e inmaterial, trata y cuida con mimo sus costumbres, sus tradiciones y sus raíces, también musicales. Muestra de ello es que en muchas de sus poblaciones existen grupos de bailes regionales (infantiles, juveniles o de adultos) y un buen número de personas que dedican parte de su tiempo a interpretar una música, que en gran parte es una herencia directarecibida de sus mayores. Es un valle en el que ya, además, existen formaciones musicales folklóricas de renombrey con una larga trayectoria comola agrupación de coros y danzas 'La Serrana' de Piornal.

Hoy, por ser dos de los grupos que actualmente se encuentran en activo y que representan el futuro del folklore en esta comarca, destacamos la labor que están desarrollando la sección juvenil de 'El Cantillo', de Cabezuela del Valle, y los 'Pelujines Folk', de Tornavacas.

Ensayo de Pelujines Folk. / Cedida

La sección juvenil de 'El Cantillo', que realiza sus ensayos en la localidad de Cabezuela –núcleo en el que nace a partir del grupo de folklore que lleva el mismo nombre–, está formada por unos 15 miembros, cuyas edades van desde los 11 a los 30 años.

Tienen dos secciones: baile y rondalla, formada esta por unos seis músicos que tocan guitarra, bandurria, laúd y percusión. Actualmente, esta agrupación que derrocha vitalidad y en la que reina un muy buen ambiente entre todos sus componentes, se encuentra preparando su repertorio, en el cual abundan canciones tradicionales del valle: el salsaleró, la piornalega, la jota jerteña, alguna ronda de Navaconcejo…

Sus primeras actuaciones, por tanto, no tardarán en llegar. Además, cuidan al detalle lo relativo a la indumentaria, que esta vaya en relación a su repertorio. Y sus proyectos de futuro son ilusionantes, pues, tal y como afirma Alejandro Cano, uno de sus integrantes, quieren, por una parte, emprender un proceso de investigación para tratar de recopilar todo lo posible del folklore comarcal y, por otra, fomentar, a través de la realización de talleres prácticos, el conocimiento de cómo se confecciona el traje regional.

Sección juvenil de El Cantillo, de Cabezuela del Valle. / Cedida

Por su parte, los 'Pelujines Folk', de Tornavacas, grupo formado por niños y jóvenes cuyas edades están comprendidas entre los 8 y los 16 años, es otra agrupación musical con mucho futuro. Sus inicios, allá por finales de 2023, están estrechamente relacionados con el veterano grupo de folklore local 'Albahaca' y con uno de sus integrantes: Rubén Crespo. Apasionado de la música desde que era un niño, de Rubén surgió la idea de formar este conjunto musical y él es el principal encargado de dirigir sus ensayos.

Los 'pelujines' –diminutivo de 'pelujos', uno de los gentilicios de los tornavaqueños– son una formación que, además de cantar, también tienen su parte de rondalla, que está compuesta por bandurria, laúd, guitarras y percusión (mortero, caldero…).

Rubén es el 'veterano' del grupo (con 16 años recién cumplidos), domina el laúd y acude con ilusión y ganas a cada ensayo, las mismas que ponenlas benjaminas Emma, Jimena y Sofía, con tan solo 8 años,a la hora de cantar y de tocar la guitarra.A sus espaldas ya llevan algunas actuaciones: en Jaraíz de la Vera, Navalmoral de la Mata, Navaconcejo o Jerte, ya han disfrutado de su música.

Y actualmente se encuentran preparando su próxima actuación, que será muy especial para ellos por ser en su pueblo, Tornavacas, con motivo de la inauguración del Cerezo en Flor. Rubén Crespo, su profesor, que, de manera altruista, dedica parte de su tiempo a enseñar a estos niños y jóvenes, señala que el principal proyecto de futuro que tiene con ellos es que “disfruten y se lo pasen bien”, algo que, sin duda, ya ha conseguido viendo como estos 'pelujines' así lo hacen en cada ensayo y actuación.

En definitiva, un grupo de jóvenes comprometidos con su tierra, su música y sus raíces que son una buena muestra de que el folklore, en el Valle del Jerte, tiene un futuro prometedor por delante.