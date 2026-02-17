Suceso
Rescatado un peregrino de 75 años tras desorientarse en el Pantano del Boquerón, en Riolobos
Los agentes de la Guardia Civil tuvieron que cruzar el arroyo, con el agua hasta la cintura, para auxiliar al caminante, que había sufrido una caída y presentaba heridas leves
Un peregrino de 75 años fue rescatado este lunes por la Guardia Civil tras desorientarse mientras realizaba el Camino de Santiago a su paso por el término municipal de Riolobos , en Cáceres. El suceso tuvo lugar en las inmediaciones del Pantano del Boquerón, donde el hombre quedó aislado junto a un arroyo y con dificultades para caminar.
Según ha informado la Guardia Civil, en la tarde de este lunes la Central Operativa 062 alertó a una patrulla del Puesto de Torrejoncillo para que se desplazara hasta la zona, después de recibirse un aviso que advertía de que un peregrino se encontraba perdido.
A su llegada al lugar, los agentes localizaron al hombre en una de las orillas del Arroyo del Boquerón del Rivero. El septuagenario presentaba problemas de movilidad y no podía abandonar la zona por sus propios medios. Además, el caudal del arroyo impedía un acceso directo hasta su posición.
Cruce del cauce
Ante esta situación, los guardias civiles decidieron cruzar el cauce por el punto de menor profundidad, introduciéndose en el agua para alcanzar al peregrino. Uno de los agentes llegó a meterse hasta la cintura para poder asistirle. Finalmente, lograron rescatarlo y trasladarlo con seguridad hasta la otra orilla.
El hombre explicó que había sufrido una caída durante la mañana, lo que le provocó heridas leves en un ojo y en una oreja, así como varios rasguños en el pecho. Tras el rescate, fue trasladado al Centro de Salud de Torrejoncillo para una valoración médica. Posteriormente, fue alojado en unos apartamentos de la localidad para su descanso y recuperación.
La actuación permitió poner a salvo al peregrino, que pudo continuar bajo supervisión tras el incidente.
