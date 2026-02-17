Telemedicina en el medio rural: Riolobos presenta su proyecto en la Feria de Badajoz

El proyecto Conéctate Riolobos participará con un stand propio en la 27ª edición de la Feria de los Mayores, que se celebrará del 26 de febrero al 1 de marzo en la Institución Ferial de Badajoz. La presencia del proyecto permitirá visibilizar iniciativas orientadas a promover la autonomía personal, la inclusión digital y la mejora de la calidad de vida de las personas mayores en entornos rurales.

La Feria de los Mayores se ha consolidado como uno de los encuentros más relevantes de Extremadura dedicados al envejecimiento activo y la participación social. En esta nueva edición reunirá a administraciones públicas, entidades privadas, asociaciones y profesionales que trabajan en el ámbito del bienestar y la innovación social, generando un espacio de intercambio de experiencias y conocimiento.

Teconología en el mundo rural

En este contexto, Conéctate Riolobos (o Conéct@te Riolobos) dispondrá de un espacio propio desde el que dará a conocer sus programas y servicios dirigidos a acercar las nuevas tecnologías a la población mayor del medio rural. El stand pondrá el foco en la telemedicina aplicada al hogar, mostrando sistemas de seguimiento sanitario remoto, monitorización de constantes en tiempo real y atención médica a distancia. El objetivo es acercar la salud al domicilio, reforzando la seguridad y la independencia de los usuarios.

Además de la telemedicina, el proyecto presta otros servicios orientados al bienestar integral de las personas mayores, como teleasistencia, reparto de comida y lavandería a domicilio, programas de respiro familiar, talleres semanales y paseos en bicicleta adaptada. Durante los cuatro días de feria, los visitantes podrán conocer el funcionamiento de estas iniciativas, informarse sobre las acciones formativas en marcha y comprobar cómo la digitalización contribuye a fortalecer la autonomía personal y los vínculos comunitarios.

Stand

El equipo técnico del proyecto estará disponible para resolver dudas, compartir experiencias y ofrecer asesoramiento personalizado, convirtiendo el stand en un punto de encuentro entre profesionales, usuarios y personas interesadas en modelos de innovación social aplicados al medio rural.

La participación en la feria representa una oportunidad estratégica para reforzar la visibilidad del trabajo que se desarrolla en Riolobos y consolidar el compromiso con la transformación digital y el apoyo a la población mayor. Desde la organizacióninvitan a la ciudadanía a visitar el espacio expositivo y conocer de primera mano una iniciativa que apuesta por una sociedad más conectada, inclusiva y participativa.